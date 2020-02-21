В Китае ускорили клинические испытания препаратов от коронавируса

ПЕКИН, 21 фев — РИА Новости. Власти Китая ускорили исследования и клинические испытания пяти препаратов, которые могут быть потенциально эффективны для лечения нового коронавируса, заявил замглавы государственного управления по надзору за лекарственными средствами КНР Чэнь Шифэй.
При этом названия лекарств не раскрываются, но подчеркивается, что "запущен процесс первоочередного рассмотрения и утверждения".
Также Шифэй рассказал, что для лечения и диагностики нового заболевания более 80 клиник использовали в числе прочего препараты традиционной китайской медицины, что дало положительные результаты.
Ранее сообщалось, что клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса в Китае начнутся не ранее конца апреля.
В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название Covid-19. По состоянию на 21 февраля число зараженных в Китае превысило 75 тысяч человек, умерли 2236, выздоровели 18,2 тысячи пациентов.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса