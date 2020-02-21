В Китае ускорили клинические испытания препаратов от коронавируса

При этом названия лекарств не раскрываются, но подчеркивается, что "запущен процесс первоочередного рассмотрения и утверждения".

Также Шифэй рассказал, что для лечения и диагностики нового заболевания более 80 клиник использовали в числе прочего препараты традиционной китайской медицины, что дало положительные результаты.