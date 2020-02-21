В Китае рассказали, когда начнутся испытания вакцины от коронавируса

ПЕКИН, 21 фев — РИА Новости. Клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса в Китае начнутся не ранее конца апреля, сообщил заместитель министра науки и технологий КНР Сюй Наньпин.

Он добавил, что разработка препарата ведется синхронно с другими странами.

В свою очередь, заместитель Государственного комитета по здравоохранению КНР Цзэн Исинь отметил, что некоторые создаваемые Китаем виды вакцины уже начали тестировать на животных.

Он пояснил, что вакцину разрабатывать довольно сложно и долго, а учитывая, что Covid-19 — заболевание совершенно новое, в процессе ее создания возникает множество неопределенных факторов.

Сначала, по словам Цзэн Исиня, специалистам необходимо определить активные ингредиенты, прежде всего выбрать подходящий штамм вируса. Далее следует организовать технологию производства и контроль качества, провести целый ряд испытаний, включая тесты на животных, экспертизу на предмет безопасности, и только после этого можно будет перейти к клиническим испытаниям.

В четверг Всемирная организация здравоохранения сообщила, что ждет результаты по двум тестированиям лекарственных препаратов от нового типа коронавируса через три недели. В ходе одного из испытаний тестируется комбинация двух лекарств от ВИЧ, лопинавира и ритонавира, а второе изучает противовирусный препарат ремдисивир.

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название Covid-19.