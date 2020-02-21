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В Китае рассказали, когда начнутся испытания вакцины от коронавируса
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РИА Новости

В Китае рассказали, когда начнутся испытания вакцины от коронавируса

06:12 21.02.2020 (обновлено: 09:34 21.02.2020)
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© REUTERS / China DailyСотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
© REUTERS / China Daily
ПЕКИН, 21 фев — РИА Новости. Клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса в Китае начнутся не ранее конца апреля, сообщил заместитель министра науки и технологий КНР Сюй Наньпин.
Он добавил, что разработка препарата ведется синхронно с другими странами.
В свою очередь, заместитель Государственного комитета по здравоохранению КНР Цзэн Исинь отметил, что некоторые создаваемые Китаем виды вакцины уже начали тестировать на животных.
Он пояснил, что вакцину разрабатывать довольно сложно и долго, а учитывая, что Covid-19 — заболевание совершенно новое, в процессе ее создания возникает множество неопределенных факторов.
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Сначала, по словам Цзэн Исиня, специалистам необходимо определить активные ингредиенты, прежде всего выбрать подходящий штамм вируса. Далее следует организовать технологию производства и контроль качества, провести целый ряд испытаний, включая тесты на животных, экспертизу на предмет безопасности, и только после этого можно будет перейти к клиническим испытаниям.
В четверг Всемирная организация здравоохранения сообщила, что ждет результаты по двум тестированиям лекарственных препаратов от нового типа коронавируса через три недели. В ходе одного из испытаний тестируется комбинация двух лекарств от ВИЧ, лопинавира и ритонавира, а второе изучает противовирусный препарат ремдисивир.
В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название Covid-19.
По состоянию на 21 февраля число зараженных в Китае превысило 75 тысяч человек, умерли 2236, выздоровели 18,2 тысячи пациентов.
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