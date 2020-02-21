Клишас рассказал о восприятии конституционных норм

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Конституция - это не памятник, ее нормы нужно воспринимать как нормы прямого действия, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию Андрей Клишас.
В ходе пленарного заседания международной конференции "Пробелы в позитивном праве: доктрина и практика" Клишас отметил, что в последние годы неоднократно возникал вопрос о возможности и целесообразности внесения изменений в Конституцию. При этом общество всякий раз находилось между двумя позициями: убежденностью в стабильности текста и конституционно-правового регулирования и восприятия Конституции как памятника эпохе - 1993 году.
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"Но, конечно, конституция - это не памятник. И вот это отношение к Конституции как к некому памятнику, когда ее перестают понимать, изучать и не воспринимают нормы Конституции как нормы прямого действия - такая тенденция тоже была", - сказал Клишас.
Он подчеркнул, что Конституция 1993 года "выполнила свою роль" и является "выдающимся документом".
Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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