Клишас рассказал о восприятии конституционных норм

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Конституция - это не памятник, ее нормы нужно воспринимать как нормы прямого действия, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию Андрей Клишас

В ходе пленарного заседания международной конференции "Пробелы в позитивном праве: доктрина и практика" Клишас отметил, что в последние годы неоднократно возникал вопрос о возможности и целесообразности внесения изменений в Конституцию. При этом общество всякий раз находилось между двумя позициями: убежденностью в стабильности текста и конституционно-правового регулирования и восприятия Конституции как памятника эпохе - 1993 году.

"Но, конечно, конституция - это не памятник. И вот это отношение к Конституции как к некому памятнику, когда ее перестают понимать, изучать и не воспринимают нормы Конституции как нормы прямого действия - такая тенденция тоже была", - сказал Клишас.

Он подчеркнул, что Конституция 1993 года "выполнила свою роль" и является "выдающимся документом".