"Аэрофлот" в 2020 году начнет летать из Красноярска по 12 направлениям

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. " Аэрофлот " в 2020 году планирует начать летать из регионального хаба в Красноярске в 10 городов страны, а также по двум китайским направлениям, следует из сообщения авиакомпании по результатам заседания совета директоров, состоявшегося накануне под председательством министра транспорта Евгения Дитриха.

"В 2020 году планируется начало рейсов ПАО "Аэрофлот" из Красноярска по 12 новым направлениям (Симферополь, Сочи, Екатеринбург, Тюмень, Томск, Омск, Новосибирск, Братск, Иркутск, Якутск, а также Пекин и Санья в Китае) с организацией волнового расписания. Базирующийся в Красноярске флот будет состоять из воздушных судов Superjet 100 и Boeing 737-800", - говорится в сообщении.

Как отмечает компания, создание хаба в этом городе проходит в соответствии с утвержденным планом, который, в частности, подразумевает, что пассажиропоток авиакомпаний группы "Аэрофлот" через него в текущем году превысит 1 миллион пассажиров.

"Аэрофлот" ранее уже сообщал, что аэропорт "Красноярск" в 2020 году станет для компании вторым базовым аэропортом, после московского аэропорта "Шереметьево". Хаб в крупном экономическом и промышленном центре Сибири - Красноярске - часть стратегии группы "Аэрофлот", в рамках которой компания планирует перевезти к 2023 году до 100 миллионов человек.