Посол США приветствовал возобновление межливийских переговоров

ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. Посол США приветствует возобновление переговоров совместной военной комиссии Посол США приветствует возобновление переговоров совместной военной комиссии Ливии в формате "5+5" в Женеве, Соединенные Штаты поддерживают контакты с представителями обеих сторон, сообщила дипмиссия США в Ливии в четверг.

"Посол (Ричард) Норланд приветствует возобновление переговоров между Правительством национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армией (ЛНА) в формате "5+5" в Женеве", - говорится в сообщении на сайте посольства США в Ливии.

В дипмиссии сообщают, что во вторник посол встретился с командующим ЛНА маршалом Халифой Хафтаром , а в среду – с главой ПНС Файезом Сараджем, чтобы сообщить ему о прошедшей накануне встрече и обсудить возможности для установления устойчивого режима прекращения огня. По информации посольства, глава американской дипмиссии и премьер ПНС договорились о проведении новой встрече в ближайшее время.

Ранее в четверг представитель миссии ООН по поддержке в Ливии Жан Алам сообщил агентству Франс Пресс о возобновлении начавшихся 18 февраля переговоров в Женеве, которые были прерваны по инициативе ПНС из-за нанесенного ЛНА удара по Триполи.

Ранее ЛНА маршала Халифы Хафтара заявила, что во вторник нанесла удары по складу оружия и боеприпасов в порту ливийской столицы Триполи в ответ на нарушение прекращения огня со стороны террористических группировок. ЛНА также заявила об уничтожении прибывшего в порт Триполи турецкого судна с оружием и боеприпасами.