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Посол США приветствовал возобновление межливийских переговоров
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РИА Новости

Посол США приветствовал возобновление межливийских переговоров

10:46 21.02.2020
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© Fotolia / Leonid AndronovВид на Женеву, Швейцария
Вид на Женеву, Швейцария
© Fotolia / Leonid Andronov
Вид на Женеву, Швейцария. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. Посол США приветствует возобновление переговоров совместной военной комиссии Ливии в формате "5+5" в Женеве, Соединенные Штаты поддерживают контакты с представителями обеих сторон, сообщила дипмиссия США в Ливии в четверг.
"Посол (Ричард) Норланд приветствует возобновление переговоров между Правительством национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армией (ЛНА) в формате "5+5" в Женеве", - говорится в сообщении на сайте посольства США в Ливии.
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В дипмиссии сообщают, что во вторник посол встретился с командующим ЛНА маршалом Халифой Хафтаром, а в среду – с главой ПНС Файезом Сараджем, чтобы сообщить ему о прошедшей накануне встрече и обсудить возможности для установления устойчивого режима прекращения огня. По информации посольства, глава американской дипмиссии и премьер ПНС договорились о проведении новой встрече в ближайшее время.
Ранее в четверг представитель миссии ООН по поддержке в Ливии Жан Алам сообщил агентству Франс Пресс о возобновлении начавшихся 18 февраля переговоров в Женеве, которые были прерваны по инициативе ПНС из-за нанесенного ЛНА удара по Триполи.
Ранее ЛНА маршала Халифы Хафтара заявила, что во вторник нанесла удары по складу оружия и боеприпасов в порту ливийской столицы Триполи в ответ на нарушение прекращения огня со стороны террористических группировок. ЛНА также заявила об уничтожении прибывшего в порт Триполи турецкого судна с оружием и боеприпасами.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
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Халифа ХафтарЕвросоюзЛивияСШАВ мире
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