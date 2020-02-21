Фитнес-тренер назвал три ошибки, мешающие избавиться от жира на животе

Второй ошибкой, по мнению эксперта, является полный отказ от жиров. Тренер отметил, что употребление определенных жиров, например, из рыбы или орехов, необходимо для нормального метаболизма и потери лишнего веса.

Кроме того, Гюнес развенчал миф о том, что начав усиленно выполнять упражнения для мышц живота, можно быстро получить кубики пресса. Эксперт подчеркнул, что мышцы живота становятся видимыми только тогда, когда процент жира в организме особенно низкий, а этого невозможно добиться без здоровой диеты.