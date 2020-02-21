Путин, Меркель и Макрон поддержали соблюдение перемирия в Ливии

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, лидеры ФРГ и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон в телефонной беседе поддержали соблюдение перемирия в Ливии и возобновление диалога в русле решений Берлинской конференции, сообщила пресс-служба Кремля.
"При обмене мнениями по проблематике ливийского урегулирования лидеры высказались за полное соблюдение перемирия и возобновление политического диалога в русле решений Берлинской конференции по Ливии", - говорится в сообщении.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
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