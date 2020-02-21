Хафтар поддержал идею европейских морских патрулей

"Необходимо, чтобы ЕС выполнил свою роль в контроле за поставками оружия сирийским и турецким наемникам-террористам, которых привезли в Триполи через Турцию. Мы поддерживаем наличие европейских морских патрулей, которые помешают Турции продолжать поставки оружия и перевозку наемников в Триполи", - заявил Хафтар.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Хафтара.