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Хафтар поддержал идею европейских морских патрулей
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РИА Новости

Хафтар поддержал идею европейских морских патрулей

10:29 21.02.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкБоец оппозиции стреляет из пулемета в истребитель в городе Рас-Лануф
Боец оппозиции стреляет из пулемета в истребитель в городе Рас-Лануф
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Боец оппозиции стреляет из пулемета в истребитель в городе Рас-Лануф. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) поддерживает идею морских патрулей европейских стран для недопущения поставок Турцией оружия Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи, заявил в интервью РИА Новости Халифа Хафтар по итогам визита в Москву.
"Необходимо, чтобы ЕС выполнил свою роль в контроле за поставками оружия сирийским и турецким наемникам-террористам, которых привезли в Триполи через Турцию. Мы поддерживаем наличие европейских морских патрулей, которые помешают Турции продолжать поставки оружия и перевозку наемников в Триполи", - заявил Хафтар.
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Италия считает, что эффективной мерой для соблюдения эмбарго на поставки вооружения в Ливию могло бы стать патрулирование воздушного пространства в рамках миссии Евросоюза. Ранее глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо заявил, что Италия считает эффективной мерой для соблюдения эмбарго на поставки вооружения в Ливию патрулирование воздушного пространства в рамках миссии Евросоюза. Он заявил, что морские и наземные патрули также необходимы.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Хафтара.
Дым в порту Триполи. 18 февраля 2020
18 февраля, 15:52
Армия Хафтара заявила об уничтожении турецкого судна с оружием в Ливии
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Луиджи Ди МайоПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Халифа ХафтарЕвросоюзЛивияТурцияВ мире
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