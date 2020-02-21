Дезертировавший в Казахстане сержант украл целый арсенал оружия

Ранее министерство обороны сообщило, что в одной из воинских частей противовоздушной обороны вблизи города Шымкента на юге Казахстана младший сержант контрактной службы, находясь в дежурстве по роте, самовольно покинул расположение части. В то же время в комнате хранения оружия была обнаружена недостача определенного количества стрелкового оружия. Вечером в четверг МВД сообщило о поимке дезертира.