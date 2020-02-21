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Дезертировавший в Казахстане сержант украл целый арсенал оружия
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РИА Новости

Дезертировавший в Казахстане сержант украл целый арсенал оружия

10:23 21.02.2020
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© AP Photo / Vladimir TretyakovПолиция Казахстана
Полиция Казахстана
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Полиция Казахстана. Архивное фото
АЛМА-АТА, 21 фев – РИА Новости. Младший сержант контрактной службы, сбежавший в четверг из расположения воинской части в Туркестанской области Казахстана и пойманный в тот же день, украл из части "целый арсенал оружия", сообщила пресс-служба МВД.
Ранее министерство обороны сообщило, что в одной из воинских частей противовоздушной обороны вблизи города Шымкента на юге Казахстана младший сержант контрактной службы, находясь в дежурстве по роте, самовольно покинул расположение части. В то же время в комнате хранения оружия была обнаружена недостача определенного количества стрелкового оружия. Вечером в четверг МВД сообщило о поимке дезертира.
В пятницу пресс-служба МВД уточнила, что беглец был задержан в Алма-Ате.
"Военнослужащий 25-летний Абылай Балгынбай, самовольно покинувший … воинскую часть с целым арсеналом огнестрельного оружия, был задержан в Алматы", - отмечается в сообщении.
В сообщении пресс-служб МВД и министерства обороны не уточнялось количество украденного сержантом оружия. Между тем, как сообщает газета "Время" со ссылкой на служебное донесение, военнослужащий, находясь на боевом дежурстве, незаметно вытащил ключи от арсенала, отключил сигнализацию и вынес с территории воинской части 30 автоматов АК-74, 27 пистолетов ПМ, один травматический пистолет ПМ, а также 420 автоматных и 48 пистолетных патронов
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29 марта 2019, 09:46
Сбежавший с оружием из части в Тверской области контрактник найден мертвым
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АК-74ШымкентАлма-АтаКазахстанВ мире
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