Яровая запросила данные о доступности перелетов в ДФО весной и летом

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху, министру по развитию Дальнего Востока Александру Козлову и генеральному директору "Аэрофлота" Виталию Савельеву по вопросу организации перелетов жителей Дальнего Востока в весенне-летний период в рамках программ субсидирования и "плоских" тарифов, сообщает пресс-служба парламентария. Вице-спикер Госдумыобратилась к министру транспорта Евгению Дитриху, министру по развитию Дальнего Востока Александру Козлову и генеральному директору "Аэрофлота" Виталию Савельеву по вопросу организации перелетов жителей Дальнего Востока в весенне-летний период в рамках программ субсидирования и "плоских" тарифов, сообщает пресс-служба парламентария.

"Программы применения "плоских" тарифов и субсидирования авиаперевозок, реализуемые в соответствии с поручениями президента РФ, имеют важное социальное значение. И в адрес руководства "Аэрофлота", и в адрес профильных министров мною неоднократно направлялись обращения по вопросу сохранения программы "плоских тарифов" и реализации программы субсидирования авиаперелетов для жителей Дальнего Востока", - приводятся слова Яровой в сообщении.

Она отметила, что для дальневосточников весна и лето - период наиболее активных перелетов в центральную Россию: это и отпуска, и детские каникулы, и майские праздники.

"Естественно, спрос на авиабилеты в этот период кратно возрастает. Поэтому для возможности своевременного принятия организационных мер и решений в интересах дальневосточников мною направлены запросы в профильные министерства и авиакомпанию с тем, чтобы обеспечить максимальную доступность переплётов", - сообщила вице-спикер Госдумы.