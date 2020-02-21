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Яровая запросила данные о доступности перелетов в ДФО весной и летом
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РИА Новости

Яровая запросила данные о доступности перелетов в ДФО весной и летом

10:17 21.02.2020 (обновлено: 11:13 21.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху, министру по развитию Дальнего Востока Александру Козлову и генеральному директору "Аэрофлота" Виталию Савельеву по вопросу организации перелетов жителей Дальнего Востока в весенне-летний период в рамках программ субсидирования и "плоских" тарифов, сообщает пресс-служба парламентария.
"Программы применения "плоских" тарифов и субсидирования авиаперевозок, реализуемые в соответствии с поручениями президента РФ, имеют важное социальное значение. И в адрес руководства "Аэрофлота", и в адрес профильных министров мною неоднократно направлялись обращения по вопросу сохранения программы "плоских тарифов" и реализации программы субсидирования авиаперелетов для жителей Дальнего Востока", - приводятся слова Яровой в сообщении.
Она отметила, что для дальневосточников весна и лето - период наиболее активных перелетов в центральную Россию: это и отпуска, и детские каникулы, и майские праздники.
"Естественно, спрос на авиабилеты в этот период кратно возрастает. Поэтому для возможности своевременного принятия организационных мер и решений в интересах дальневосточников мною направлены запросы в профильные министерства и авиакомпанию с тем, чтобы обеспечить максимальную доступность переплётов", - сообщила вице-спикер Госдумы.
Ранее Козлов заявлял РИА Новости, что если сделать программу субсидируемых перелетов долгосрочной, то это устранит дефицит субсидируемых билетов на Дальний Восток.
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
6 сентября 2019, 12:27Восточный экономический форум
Трутнев обещал, что плоский тариф на перелеты на Дальний Восток не отменят
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Дальний ВостокАэрофлотГосдума РФИрина ЯроваяАлександр КозловРоссияОбщество
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