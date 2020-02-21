Хафтар назвал условия для прекращения боев в Ливии

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявил о готовности остановить боевые действия в случае вывода из Ливии сирийских наемников и прекращения поставок оружия из Турции, об этом военный заявил в интервью РИА Новости.
"Прекращение огня является результатом выполнения ряда условий…вывод сирийских и турецких наемников, прекращение поставок турецкой стороной оружия в Триполи, ликвидация террористических группировок (в Триполи)", - сказал Халифа Хафтар.
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Хафтар в среду встретился в Москве с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, они обсуждали в том числе переговоры, которые состоялись в январе при участии глав МИД и минобороны России и Турции, главы ПНС Ливии Файеза Сарраджа и самого командующего ЛНА.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
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