Хафтар назвал условия для прекращения боев в Ливии

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявил о готовности остановить боевые действия в случае вывода из Ливии сирийских наемников и прекращения поставок оружия из Турции , об этом военный заявил в интервью РИА Новости.

"Прекращение огня является результатом выполнения ряда условий…вывод сирийских и турецких наемников, прекращение поставок турецкой стороной оружия в Триполи, ликвидация террористических группировок (в Триполи)", - сказал Халифа Хафтар.

Хафтар в среду встретился в Москве с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, они обсуждали в том числе переговоры, которые состоялись в январе при участии глав МИД и минобороны России и Турции, главы ПНС Ливии Файеза Сарраджа и самого командующего ЛНА.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.