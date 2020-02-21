Замглавы Росгвардии Олег Плохой стал генерал-полковником

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении генеральских званий ряду силовиков, в частности, заместителю директора Росгвардии Олегу Плохому, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
"Присвоить воинские звания... военнослужащим войск национальной гвардии Российской Федерации... Плохому Олегу Анатольевичу присвоено звание генерал-полковника", - сообщается в указе. Плохой был генерал-лейтенантом юстиции.
Согласно указу, генерал-лейтенантом стал начальник главного управления подготовки войск Росгвардии Сергей Михолап. Начальнику главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаилу Соболеву присвоено звание генерал-лейтенанта полиции, генерал-полковником юстиции стал замглавы МВД Александр Романов.
Звание генерал-лейтенанта полиции получили начальник главного управления МВД по противодействию экстремизму Олег Ильиных, начальник главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин и начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова.
Генеральские звания получили также ряд других сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, ФСИН, ФССП.
Кроме того, звания присвоены всем заместителям директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России. Генерал-лейтенантами внутренней службы стали Ольга Помигалова, Сергей Белоусов, Владимир Воронин и Елена Захаркина. Пятому заместителю главного судебного пристава России Игорю Савенко присвоено звание генерал-майора внутренней службы.