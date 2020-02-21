Замглавы Росгвардии Олег Плохой стал генерал-полковником

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении генеральских званий ряду силовиков, в частности, заместителю директора Росгвардии Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении генеральских званий ряду силовиков, в частности, заместителю директора Росгвардии Олегу Плохому, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

"Присвоить воинские звания... военнослужащим войск национальной гвардии Российской Федерации... Плохому Олегу Анатольевичу присвоено звание генерал-полковника", - сообщается в указе. Плохой был генерал-лейтенантом юстиции.

Согласно указу, генерал-лейтенантом стал начальник главного управления подготовки войск Росгвардии Сергей Михолап. Начальнику главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаилу Соболеву присвоено звание генерал-лейтенанта полиции, генерал-полковником юстиции стал замглавы МВД Александр Романов.

Звание генерал-лейтенанта полиции получили начальник главного управления МВД по противодействию экстремизму Олег Ильиных, начальник главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин и начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова.

Генеральские звания получили также ряд других сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, ФСИН, ФССП.