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Замглавы Росгвардии Олег Плохой стал генерал-полковником
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РИА Новости

Замглавы Росгвардии Олег Плохой стал генерал-полковником

10:10 21.02.2020 (обновлено: 10:15 21.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкНачальник управления президента РФ по вопросам противодействия коррупции Олег Плохой
Начальник управления президента РФ по вопросам противодействия коррупции Олег Плохой
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Начальник управления президента РФ по вопросам противодействия коррупции Олег Плохой. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении генеральских званий ряду силовиков, в частности, заместителю директора Росгвардии Олегу Плохому, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
"Присвоить воинские звания... военнослужащим войск национальной гвардии Российской Федерации... Плохому Олегу Анатольевичу присвоено звание генерал-полковника", - сообщается в указе. Плохой был генерал-лейтенантом юстиции.
Согласно указу, генерал-лейтенантом стал начальник главного управления подготовки войск Росгвардии Сергей Михолап. Начальнику главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаилу Соболеву присвоено звание генерал-лейтенанта полиции, генерал-полковником юстиции стал замглавы МВД Александр Романов.
Звание генерал-лейтенанта полиции получили начальник главного управления МВД по противодействию экстремизму Олег Ильиных, начальник главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин и начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова.
Генеральские звания получили также ряд других сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, ФСИН, ФССП.
Кроме того, звания присвоены всем заместителям директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России. Генерал-лейтенантами внутренней службы стали Ольга Помигалова, Сергей Белоусов, Владимир Воронин и Елена Захаркина. Пятому заместителю главного судебного пристава России Игорю Савенко присвоено звание генерал-майора внутренней службы.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк
09:35
Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
4720148
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Владимир ВоронинФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияСанкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
То есть Ирину Волк приравняли к Жукову, Рокоссовскому, Коневу... Нормально. Достойный генерал. Я не удивлен.
21 февраля, 10:45
Konstantin Bondarev
502403
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Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
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