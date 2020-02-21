Полицейский серьезно пострадал при беспорядках в Полтавской области

КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Полицейский получил серьезные травмы при беспорядках в Новых Санжарах в Полтавской области, где местные жители выступили против размещения в поселке эвакуированных из Китая в связи со вспышкой нового типа коронавируса, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.
Власти Украины эвакуировали из КНР 45 украинцев и 27 иностранцев. Однако эвакуация завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения людей в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали с ними автобусы камнями. После столкновений за медицинской помощью обратились девять полицейских и один гражданский.
"Пострадали девять полицейских, один из них получил серьезные травмы", - цитирует Авакова пресс-служба МВД.
Глава МВД добавил, что благодарен полицейским, спасателям и сотрудникам других служб за их работу в сложных условиях в Новых Санжарах.
"Мы будем принимать решение об их (задержанных - ред.) наказании", - сказал Аваков.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечились свыше 18 тысяч. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше тысячи случаев заражения.