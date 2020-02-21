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Полицейский серьезно пострадал при беспорядках в Полтавской области
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РИА Новости

Полицейский серьезно пострадал при беспорядках в Полтавской области

10:02 21.02.2020 (обновлено: 11:20 21.02.2020)
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© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские полицейские во время беспорядков в Новых Санжарах
Украинские полицейские во время беспорядков в Новых Санжарах
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Полицейский получил серьезные травмы при беспорядках в Новых Санжарах в Полтавской области, где местные жители выступили против размещения в поселке эвакуированных из Китая в связи со вспышкой нового типа коронавируса, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.
Власти Украины эвакуировали из КНР 45 украинцев и 27 иностранцев. Однако эвакуация завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения людей в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали с ними автобусы камнями. После столкновений за медицинской помощью обратились девять полицейских и один гражданский.
"Пострадали девять полицейских, один из них получил серьезные травмы", - цитирует Авакова пресс-служба МВД.
Глава МВД добавил, что благодарен полицейским, спасателям и сотрудникам других служб за их работу в сложных условиях в Новых Санжарах.
"Мы будем принимать решение об их (задержанных - ред.) наказании", - сказал Аваков.
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Беспорядки в Полтавской областиРаспространение нового коронавирусаАрсен АваковХубэйВОЗМВД УкраиныКитайУханьВ мире
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