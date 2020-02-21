Южная Корея планирует 162 мероприятия в рамках года обменов с Россией

СЕУЛ, 21 фев – РИА Новости. Южнокорейская программа празднования Годов взаимных обменов по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений с Россией включает 162 мероприятия, заявил в пятницу председатель организационного комитета со стороны Республики Корея, вице-премьер Южнокорейская программа празднования Годов взаимных обменов по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений с Россией включает 162 мероприятия, заявил в пятницу председатель организационного комитета со стороны Республики Корея, вице-премьер Хон Нам Ги

По словам чиновника, все запланированные мероприятия были разделены на 4 группы и соотнесены с представленной ранее российской стороной программой из 180 мероприятий. Впоследствии планируется отобрать из них проекты, которые можно будет объединить в 12 совместных программ празднования и провести их в России и Южной Корее под общим брендом.

В сфере "совместного процветания" Сеул рассчитывает на проведение встреч по линии межправительственной комиссии, а также активизацию других платформ сотрудничества на уровне отдельных предприятий и отраслей промышленности, чтобы укрепить партнёрские отношения между странами в области торговли и инвестиций. Группа мероприятий, посвящённых "направленности в будущее", предполагает организацию молодёжных культурных обменов, с посещением исторических мест и проведением форумов для представителей молодого поколения, которым предстоит выстраивать отношения между Россией и Кореей в следующие 30 лет.

Третья группа "креативность и инновации" направлена на укрепление связей в сфере науки и технологий для достижения синергетического эффекта между фундаментальными российскими и прикладными корейскими исследованиями и разработками и создания новых глобальных цепочек стоимости. Самая же обширная группа "открытое участие", в рамках которой с обеих сторон запланировано практически по 100 мероприятий в сфере культуры, искусства, спорта и других, предполагает активизацию обменов не только уровне правительств, но и местных властей и различных гражданских организаций.

Окончательно утвердить совместные программы празднования, которые получат максимальную финансовую поддержку и высокий уровень участия, планируется в марте в ходе встречи председателей оргкомитетов двух стран.