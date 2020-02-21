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Южная Корея планирует 162 мероприятия в рамках года обменов с Россией
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РИА Новости

Южная Корея планирует 162 мероприятия в рамках года обменов с Россией

09:48 21.02.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкНациональный парк Пукхансан в Сеуле
Национальный парк Пукхансан в Сеуле
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Национальный парк Пукхансан в Сеуле. Архивное фото
СЕУЛ, 21 фев – РИА Новости. Южнокорейская программа празднования Годов взаимных обменов по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений с Россией включает 162 мероприятия, заявил в пятницу председатель организационного комитета со стороны Республики Корея, вице-премьер Хон Нам Ги.
По словам чиновника, все запланированные мероприятия были разделены на 4 группы и соотнесены с представленной ранее российской стороной программой из 180 мероприятий. Впоследствии планируется отобрать из них проекты, которые можно будет объединить в 12 совместных программ празднования и провести их в России и Южной Корее под общим брендом.
Флаг Республики Корея
13 ноября 2019, 10:34
Южная Корея готовит стратегию сотрудничества с Россией на 30 лет вперед
В сфере "совместного процветания" Сеул рассчитывает на проведение встреч по линии межправительственной комиссии, а также активизацию других платформ сотрудничества на уровне отдельных предприятий и отраслей промышленности, чтобы укрепить партнёрские отношения между странами в области торговли и инвестиций. Группа мероприятий, посвящённых "направленности в будущее", предполагает организацию молодёжных культурных обменов, с посещением исторических мест и проведением форумов для представителей молодого поколения, которым предстоит выстраивать отношения между Россией и Кореей в следующие 30 лет.
Третья группа "креативность и инновации" направлена на укрепление связей в сфере науки и технологий для достижения синергетического эффекта между фундаментальными российскими и прикладными корейскими исследованиями и разработками и создания новых глобальных цепочек стоимости. Самая же обширная группа "открытое участие", в рамках которой с обеих сторон запланировано практически по 100 мероприятий в сфере культуры, искусства, спорта и других, предполагает активизацию обменов не только уровне правительств, но и местных властей и различных гражданских организаций.
Окончательно утвердить совместные программы празднования, которые получат максимальную финансовую поддержку и высокий уровень участия, планируется в марте в ходе встречи председателей оргкомитетов двух стран.
Накануне министерство планирования и финансов, которое возглавляет южнокорейский вице-премьер, сообщило о решении отложить его визит в Россию, который был запланирован на начало следующей недели. Хон Нам Ги рассчитывал встретиться со своим коллегой Юрием Трутневым, председателем российского оргкомитета, для согласования программы мероприятий и церемонии открытия годов обменов. Однако из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом в Южной Корее встречу пришлось перенести.
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
14 октября 2019, 20:10
Россия выступила за реализацию трехсторонних проектов с КНДР и Южной Кореей
200002
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Хон Нам ГиЮжная КореяСеулРоссияВ мире
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