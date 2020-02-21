Чем запомнился первый месяц работы нового главы Минздрава

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Решение проблем с лекарствами для онкологических больных, разработка методических рекомендаций по лечению Решение проблем с лекарствами для онкологических больных, разработка методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции, поездка в Тюмень для контроля прибытия и размещения эвакуированных россиян из Китая, а также указание на большое количество ошибок в работе врачей и определение пациентоориентированности в качестве приоритета в работе Минздрава – таким запомнился первый месяц работы нового министра здравоохранения России Михаила Мурашко

Мурашко был назначен на пост министра здравоохранения 21 января, ранее он занимал должность руководителя Росздравнадзора. С 2012 до 2020 года министром здравоохранения России была Вероника Скворцова

Сразу же после назначения новый министр, знакомясь с коллективом Минздрава, заявил, что ориентированность на пациентов будет приоритетом в сфере медицины в ближайшем будущем. В этом же выступлении Мурашко подчеркнул, что намерен продолжать работу в рамках заданного Скворцовой курса развития, поэтому архиважными останутся и вопросы модернизации первичного звена, хотя заметных изменений в этом направлении по-прежнему не происходит.

Одной из первых задач стало для Мурашко участие в работе оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Минздрав подготовил рекомендации по лечению коронавируса, которые планирует обновлять в зависимости от появления новой информации. Направлены и несколько специалистов от министерства для работы в Китае.

Сам Мурашко лично отправился в Тюмень, чтобы проконтролировать прибытие эвакуированных из Китая россиян, размещение их на базе и работу медицинского персонала, который находился там. Коронавирусной инфекции ни у кого не оказалось, и все эвакуированные уже покинули карантинный центр, а медики, работающие в Тюмени, награждены почетными грамотами Минздрава.

Одним из самых обсуждаемых заявлений Мурашко за первый месяц стало указание на большое количество совершаемых врачебных ошибок. По словам министра, в год из-за ошибок медиков тяжелые осложнения получают более 70 тысяч человек. Отметил Мурашко и сложности с кадрами в здравоохранении – особенно непросто найти руководителей в системе. По его словам, молодые специалисты, приходящие работать в медицину, не могут зачастую добиться взаимодействия с пациентом, так как не обладают навыками эмпатии и коммуникации, подчеркнул министр. Эти проблемы требуют решения, поэтому в программу обучения врачей необходимо включить вопросы безопасности оказания медицинской помощи, среди медиков следует формировать систему нематериальной мотивации, а ректорам медвузов надо избавляться от кадров, мешающих двигаться вперед.

Еще одна давно существующая проблема – обеспечение лекарствами. На перебои с поставками препаратов жаловались детские онкологи. В Минздраве провели встречи с производителями онкопрепаратов, которые отсутствуют, а также с врачебным сообществом. По результатам переговоров был разработан план действий для обеспечения детей лекарствами. Минздрав пообещал и скорую регистрацию препаратов, и поставки лекарств на несколько месяцев вперед.

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, доктор медицинских наук, профессор Галина Новичкова уже после переговоров отметила, что ситуация с лекарственными препаратами в детской онкологии остается сложной, но уже намечен ряд мероприятий для решения данной проблемы.

При этом проблемы с закупками лекарств остаются не только в онкологии, но и в других сферах медицины. В 2019 году ряд аукционов на закупку препаратов были сорваны, и изменится ли ситуация в лучшую сторону в нынешнем году, пока не ясно.