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Чем запомнился первый месяц работы нового главы Минздрава
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РИА Новости

Чем запомнился первый месяц работы нового главы Минздрава

09:28 21.02.2020 (обновлено: 09:43 21.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМихаил Мурашко
Михаил Мурашко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Решение проблем с лекарствами для онкологических больных, разработка методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции, поездка в Тюмень для контроля прибытия и размещения эвакуированных россиян из Китая, а также указание на большое количество ошибок в работе врачей и определение пациентоориентированности в качестве приоритета в работе Минздрава – таким запомнился первый месяц работы нового министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
Мурашко был назначен на пост министра здравоохранения 21 января, ранее он занимал должность руководителя Росздравнадзора. С 2012 до 2020 года министром здравоохранения России была Вероника Скворцова.
Сразу же после назначения новый министр, знакомясь с коллективом Минздрава, заявил, что ориентированность на пациентов будет приоритетом в сфере медицины в ближайшем будущем. В этом же выступлении Мурашко подчеркнул, что намерен продолжать работу в рамках заданного Скворцовой курса развития, поэтому архиважными останутся и вопросы модернизации первичного звена, хотя заметных изменений в этом направлении по-прежнему не происходит.
Одной из первых задач стало для Мурашко участие в работе оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Минздрав подготовил рекомендации по лечению коронавируса, которые планирует обновлять в зависимости от появления новой информации. Направлены и несколько специалистов от министерства для работы в Китае.
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Сам Мурашко лично отправился в Тюмень, чтобы проконтролировать прибытие эвакуированных из Китая россиян, размещение их на базе и работу медицинского персонала, который находился там. Коронавирусной инфекции ни у кого не оказалось, и все эвакуированные уже покинули карантинный центр, а медики, работающие в Тюмени, награждены почетными грамотами Минздрава.
Одним из самых обсуждаемых заявлений Мурашко за первый месяц стало указание на большое количество совершаемых врачебных ошибок. По словам министра, в год из-за ошибок медиков тяжелые осложнения получают более 70 тысяч человек. Отметил Мурашко и сложности с кадрами в здравоохранении – особенно непросто найти руководителей в системе. По его словам, молодые специалисты, приходящие работать в медицину, не могут зачастую добиться взаимодействия с пациентом, так как не обладают навыками эмпатии и коммуникации, подчеркнул министр. Эти проблемы требуют решения, поэтому в программу обучения врачей необходимо включить вопросы безопасности оказания медицинской помощи, среди медиков следует формировать систему нематериальной мотивации, а ректорам медвузов надо избавляться от кадров, мешающих двигаться вперед.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на церемонии представления коллективу министерства
8 февраля, 13:42
Мурашко призвал медвузы избавляться от неквалифицированных кадров
Еще одна давно существующая проблема – обеспечение лекарствами. На перебои с поставками препаратов жаловались детские онкологи. В Минздраве провели встречи с производителями онкопрепаратов, которые отсутствуют, а также с врачебным сообществом. По результатам переговоров был разработан план действий для обеспечения детей лекарствами. Минздрав пообещал и скорую регистрацию препаратов, и поставки лекарств на несколько месяцев вперед.
Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, доктор медицинских наук, профессор Галина Новичкова уже после переговоров отметила, что ситуация с лекарственными препаратами в детской онкологии остается сложной, но уже намечен ряд мероприятий для решения данной проблемы.
Врач в одном из больничных отделений
8 февраля, 15:24
Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей
При этом проблемы с закупками лекарств остаются не только в онкологии, но и в других сферах медицины. В 2019 году ряд аукционов на закупку препаратов были сорваны, и изменится ли ситуация в лучшую сторону в нынешнем году, пока не ясно.
С приходом нового министра больше внимания стали обращать в Минздраве на различные нарушения в регионах. Несколько раз министерство направляло обращение в Росздравнадзор с просьбой провести проверку после сообщений о нарушениях правил оказания медицинской помощи, например, в Новосибирске, где умерла двухлетняя девочка, которой не смогли установить диагноз, и в Свердловской области, где, предположительно, работники скорой помощи выбросили пациента из машины. Заступился Мурашко и за кировского медбрата, которого обвиняли в убийстве ветеранов, заявив, что того проверили на детекторе лжи и все обвинения были опровергнуты.
Михаил Мурашко
8 февраля, 14:13
Мурашко рассказал о проблемах с персоналом в системе здравоохранения
202003
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Распространение нового коронавирусаМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Вероника Скворцова
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