Ученые обнаружили новую улитку и назвали ее в честь Греты Тунберг

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Ученые обнаружили в Ученые обнаружили в Брунее новый вид улиток и назвали его Craspedotropis gretathunbergae в честь шведской экоактивистки Греты Тунберг, сообщает Biodiversity Data Journal

Ученые из Брунея, Нидерландов, Малайзии, Италии и Франции обнаружили новый вид улиток из семейства циклофорид. Этот вид является очень чувствительным к засухам, предельным значениям температур и вырождению лесов. По причине того, что этот вид, вероятно, тяжело будет переживать изменения климата, его решили назвать в честь экоактивистки.

"Назвав эту улитку в честь Греты Тунберг , мы признаем, что ее поколение будет нести ответственность за решение проблем, которые они не создавали. Это также обещание, что люди других поколений придут ей на помощь", - заявил Джонатан Лим, первым обнаруживший представителя нового вида. Его слова приводит издание EurekAlert.

Тунберг в 2018 году по пятницам вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры борьбы с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок - FridaysForFuture.