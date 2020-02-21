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Ученые обнаружили новую улитку и назвали ее в честь Греты Тунберг
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РИА Новости

Ученые обнаружили новую улитку и назвали ее в честь Греты Тунберг

09:09 21.02.2020
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© Фото : Pierre EscoubasУлитка Craspedotropis gretathunbergae
Улитка Craspedotropis gretathunbergae
© Фото : Pierre Escoubas
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Ученые обнаружили в Брунее новый вид улиток и назвали его Craspedotropis gretathunbergae в честь шведской экоактивистки Греты Тунберг, сообщает Biodiversity Data Journal.
Ученые из Брунея, Нидерландов, Малайзии, Италии и Франции обнаружили новый вид улиток из семейства циклофорид. Этот вид является очень чувствительным к засухам, предельным значениям температур и вырождению лесов. По причине того, что этот вид, вероятно, тяжело будет переживать изменения климата, его решили назвать в честь экоактивистки.
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"Назвав эту улитку в честь Греты Тунберг, мы признаем, что ее поколение будет нести ответственность за решение проблем, которые они не создавали. Это также обещание, что люди других поколений придут ей на помощь", - заявил Джонатан Лим, первым обнаруживший представителя нового вида. Его слова приводит издание EurekAlert.
Тунберг в 2018 году по пятницам вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры борьбы с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок - FridaysForFuture.
В декабре активистка стала "Человеком года-2019" по версии журнала Time. Главный редактор Time, комментируя этот выбор, отметил, что девочка стала самой молодой личностью, получившей это звание за 92-летнюю историю.
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