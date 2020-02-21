Врачи рассказали о состоянии пострадавших при падении Ан-2 в Магадане

В пятницу пострадавших в больнице навестил губернатор Магаданской области Сергей Носов, они ему рассказали, что "чувствуют себя лучше и идут на поправку". "Состояние пяти госпитализированных медики оценивают как стабильное. Пациенты могут встать через 10 дней с помощью внешних позвоночных фиксаторов, либо продлить соблюдение постельного режима на два месяца. По словам врачей, решение за пациентами, но все процедуры будут проходить под постоянным контролем", - отмечается в релизе.