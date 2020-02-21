Врачи рассказали о состоянии пострадавших при падении Ан-2 в Магадане

МАГАДАН, 21 фев - РИА Новости. Получившие перелом позвоночника при жесткой посадке самолета Ан-2 в Магадане могут встать на ноги через 10 дней, сообщает правительство Колымы.
Самолет Ан-2, принадлежащий золотодобывающей компании "Т-Цемент", 20 февраля при взлете в Магадане совершил жесткую посадку. На борту было 14 человек, они смогли покинуть борт самостоятельно. У пятерых диагностировали компрессионный перелом позвоночника, девятерых после обследования отпустили домой. Следователи рассматривают две основные версии произошедшего: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования. Расследованием инцидента также занимается комиссия Межгосударственного авиационного комитета.
В пятницу пострадавших в больнице навестил губернатор Магаданской области Сергей Носов, они ему рассказали, что "чувствуют себя лучше и идут на поправку". "Состояние пяти госпитализированных медики оценивают как стабильное. Пациенты могут встать через 10 дней с помощью внешних позвоночных фиксаторов, либо продлить соблюдение постельного режима на два месяца. По словам врачей, решение за пациентами, но все процедуры будут проходить под постоянным контролем", - отмечается в релизе.
Носов пожелал им скорейшего выздоровления и заверил, что лично проконтролирует, чтобы все положенные компенсации и выплаты сотрудники "Т-Цемента" получили вовремя. "На лечении в главном медучреждении Колымы сейчас находятся не только магаданцы, но и приезжие специалисты из Белгорода, Иркутска и Московской области. Пациенты поблагодарили главу Колымы за заботу и внимание", - добавляется в сообщении.