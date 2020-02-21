У сбежавшей из больницы в Петербурге Ильиной не выявили коронавирус

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Коронавирус у сбежавшей из больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Аллы Ильиной не выявлен, ее планируется выписать в пятницу, сообщила пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
"Управлением получены результаты лабораторного исследования материалов пациентки И. из референс-центра ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора города Новосибирск на наличие нового коронавируса 2019-nCoV. Результат отрицательный. Выписка гражданки И. из инфекционного стационара запланирована на 21 февраля", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что из больницы имени Боткина самовольно ушли четыре человека, у которых было подозрение на коронавирус. Двоих пациентов, как информировал Роспотребнадзор Петербурга, удалось вернуть уговорами. Ильину Петроградский районный суд в понедельник постановил принудительно вернуть на карантин: после заседания ее на скорой помощи в сопровождении судебных приставов отвезли в больницу имени Боткина.
Анна Рыбакова, которую также пришлось возвращать под карантин в судебном порядке, вернулась в больницу имени Боткина накануне. Она не пришла в среду на заседание Невского районного суда, рассматривавшего заявление о ее помещении под медицинское наблюдение.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечились свыше 18 тысяч. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше тысячи случаев заражения.