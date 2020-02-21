В США обвинение потребовало от россиянки Тэрады возместить ущерб

ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости, Алексей Богдановский. Обвинение по делу российской гражданки Миры Тэрады, признавшейся в отмывании средств по делу о контрабанде кокаина, требует от подсудимой компенсации ущерба на 113 тысяч долларов, говорится в документах суда.
"Сторона обвинения добивается решения суда о конфискации денежных средств на 113 тысяч долларов", - говорится в ходатайстве, которое подписала прокурор Каролина Ключникова.
По заявлению обвинения, Мира Тэрада и ее бывший муж Алет Тэрада получили указанные средства в качестве прибыли при отмывании средств от продажи наркотиков.
Мира Тэрада (прежнее имя Оксана Вовк) была задержана в Финляндии в декабре 2018 года и в июне 2019 года экстрадирована в США. Она признала себя виновной в сговоре с целью отмывания денежных средств, избежав значительно более тяжелого обвинения в контрабанде примерно 1 килограмма кокаина. Обвинение требует для россиянки трех лет и 10 месяцев тюрьмы. Защита предложила приговорить Тэраду к уже отбытым 14 месяцам тюрьмы, включая срок заключения в Финляндии.
Приговор должен быть оглашен уже в пятницу в суде в вашингтонском пригороде Александрии.
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