В США обвинение потребовало от россиянки Тэрады возместить ущерб

Здание суда в Вашингтоне, в котором пройдет заседание по делу российской гражданки Марии Бутиной

ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости, Алексей Богдановский. Обвинение по делу российской гражданки Обвинение по делу российской гражданки Миры Тэрады , признавшейся в отмывании средств по делу о контрабанде кокаина, требует от подсудимой компенсации ущерба на 113 тысяч долларов, говорится в документах суда.

"Сторона обвинения добивается решения суда о конфискации денежных средств на 113 тысяч долларов", - говорится в ходатайстве, которое подписала прокурор Каролина Ключникова.

По заявлению обвинения, Мира Тэрада и ее бывший муж Алет Тэрада получили указанные средства в качестве прибыли при отмывании средств от продажи наркотиков.

Мира Тэрада (прежнее имя Оксана Вовк) была задержана в Финляндии в декабре 2018 года и в июне 2019 года экстрадирована в США . Она признала себя виновной в сговоре с целью отмывания денежных средств, избежав значительно более тяжелого обвинения в контрабанде примерно 1 килограмма кокаина. Обвинение требует для россиянки трех лет и 10 месяцев тюрьмы. Защита предложила приговорить Тэраду к уже отбытым 14 месяцам тюрьмы, включая срок заключения в Финляндии.