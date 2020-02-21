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https://ria.ru/20200221/1565039183.html
Журналистка рассказала, как в Пекине проходит карантин для приезжих
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РИА Новости

Журналистка рассказала, как в Пекине проходит карантин для приезжих

08:50 21.02.2020 (обновлено: 08:52 21.02.2020)
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© РИА Новости / Жанна МанукянПрохожие в медицинских масках на улице Пекина, КНР
Прохожие в медицинских масках на улице Пекина, КНР
© РИА Новости / Жанна Манукян
Прохожие в медицинских масках на улице Пекина, КНР. Архивное фото
ПЕКИН, 21 фев – РИА Новости, Жанна Манукян. Замер температуры тела, обязательная регистрация в электронной системе учета, полная изоляция в квартире и ежедневный отчет о состоянии здоровья - это главные правила обязательного карантина для тех, кто вернулся в Пекин после 14 февраля вне зависимости от страны прибытия и гражданства.
В рамках профилактики эпидемии коронавируса власти китайской столицы объявили об обязательном 14-дневном карантине для всех возвращающихся в Пекин.
О том, как китайские власти ведут учет прибывших в столицу страны, по каким правилам приезжие помещаются на карантин, как проходит контроль за теми, кто в карантине, и как покупать еду, находясь в полной изоляции, - в репортаже корреспондента РИА Новости, которая в настоящий момент сама помещена на домашний карантин.

Добро пожаловать в Пекин

Корреспондент РИА Новости, которая находилась за пределами Китая со 2 февраля, прибыла в Пекин утром 16 февраля. После приземления в международном аэропорту "Шоуду" ("Столичный"), пассажиров попросили оставаться на своих местах, так как самолет должен был пройти меры карантинного контроля. Пассажирам необходимо было заполнить декларацию о состоянии здоровья, в которой требовалось указать наличие в период последних 14 дней каких-либо симптомов ОРВИ, а также историю посещений провинции Хубэй, и в отдельности города Ухань.
Далее декларацию необходимо было передать сотруднику аэропорта и пройти через рамки тепловизоров. Других особых процедур, отличных от стандартных, не было.
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После прибытия в свой жилой комплекс корреспондента РИА Новости встретили сотрудники домоуправления, которые произвели замер температуры и внесли персональные данные в три системы, в том числе в одну электронную. Для электронного учета вернувшихся из других регионов жителей используется специальная программа, которая работает через приложение WeChat. После сканирования QRкода в систему необходимо ввести персональные данные, в том числе место работы, номер телефона, а также указать номер рейса, время и дату прибытия в город.
Кроме того, в жилой комплекс отныне допускаются только его жильцы, посторонние должны обязательно регистрироваться, доставщикам еды и посылок вход воспрещен.
Жильцам дома оформляется специальный персональный пропуск с фотографией, который дает возможность заходить в здание.

Добро пожаловать в карантин

На четвертый день после прибытия корреспонденту РИА Новости позвонили из администрации района проживания и уточнили персональные данные, номер телефона, имя, гражданство, дату, время и рейс, на котором она прибыла в Пекин, а также поинтересовались состоянием здоровья и спросили, нет ли повышенной температуры. Она также уточнила контактный номер телефона, отметив, что в базе был указан неточный номер.
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Спустя еще некоторое время по телефону связался представитель домового комитета, который оповестил, что корреспондент РИА Новости должна находиться на карантине в течение 14 дней и разъяснил правила его прохождения.
"Согласно установленным правилам, с 14 февраля все прибывшие в Пекин должны пройти обязательную домашнюю изоляцию, вы можете выйти на улицу только спустя 14 дней. Вы вернулись из России 16 февраля. В течение 14 дней вы будете находиться под моим наблюдением, то есть каждый день я буду спрашивать вас о состоянии вашего здоровья, нет ли у вас температуры или кашля. Если в течение этого времени у вас не проявятся какие-то симптомы, то после 14 дней я вас оповещу о том, что вы можете выходить на улицу", - пояснил представитель комитета.
Ответственный за карантин включил корреспондента РИА Новости в группу в социальной сети WeChat, в которую были внесены и другие вернувшиеся в Пекин жильцы дома. Всего в ней девять человек. Как пояснил чиновник, каждый день до 15.00 по пекинскому времени в эту группу необходимо отправлять сообщение с именем и о том, что все нормально со здоровьем.
"Если температура ниже 37,3 , а также если нет кашля и других симптомов, то можно писать, что все хорошо. Если в этот период у вас возникнут проблемы со здоровьем, то вы в любой момент можете связаться со мной", - сообщил представитель комитета.
Он добавил, что не обязательно сообщать о состоянии своего здоровья в общей группе, это можно сделать, отправив и личное сообщение.
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Еда под дверь

Обязательный домашний карантин подразумевает полную изоляцию: нельзя выходить за дверь своей квартиры, однако какой-то особой охраны, электронных устройств слежения или камер наблюдения на дверях не устанавливаются.
Согласно правилам, вы не можете выходить за продуктами в магазин, так же как не должны спускаться на первый этаж для того, чтобы забрать заказ у разносчиков еды, которым вход в здание запрещен. Однако этот момент власти предусмотрели, чтобы не уморить голодом людей во время карантина, и не вынуждать их самовольно отправляться за продуктами, нарушая карантин.
"Если вы хотите заказать еду или продукты, вы можете сделать это через приложение. Вы можете позвонить представителю домоуправления и предупредить, после того, как доставщик принесет заказ, представитель домоуправления возьмет его и принесет его к вашей квартире", - рассказал работник домового комитета.
Он предоставил номер телефона и имя человека, которому можно позвонить с этой просьбой.
"Просто позвоните и предупредите, он поможет вам принести еду", - сказал он.
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Карантин, но не для всех

Власти Пекина не уточняли, по каким правилам иностранцы должны проходить карантин, сообщалось, что это касается всех приезжих.
Однако в посольстве России пояснили, что иностранцы, которые прибыли в Пекин через международные аэропорты Пекина "Шоуду" ("Столичный") и "Дасин", и которые 14 дней до этого находились за пределами Китая, не должны проходить обязательный домашний карантин.
Эту информацию подтвердили РИА Новости и в справочной службе департамента внешних связей Пекина, отметив, что пояснение поступило лишь накануне, и поэтому письменного оповещения управления жилых комплексов еще не получали.
Корреспондент РИА Новости оповестила представителя домового комитета об установленных правилах и направила фото с печатями о пересечении государственной границы КНР. После проверки информации он подтвердил, что такое правило действительно есть, оно новое, но до тех пор пока домовой комитет не получит письменного оповещения, будет руководствоваться старым постановлением, а до этого момента необходимо соблюдать режим карантина.
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"Просим вас содействовать нашей работе. Я думаю, что для получения этого документа слишком много времени не понадобится. После того, как мы его получим, я сразу оповещу вас и мы сможем снять карантин, а пока соблюдайте пожалуйста карантин", - сказал он.
О необходимости соблюдения 14-дневного карантина для журналистов, которые вернулись в Пекин из других регионов, указывалось и в приглашениях на участие в брифингах пресс-канцелярии Госсовета КНР, однако детали также не уточнялись.
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Распространение нового коронавирусаПекинКитайВ мире
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