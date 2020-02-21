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Роскачество рассказало о вредных свойствах заменителей сахара
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РИА Новости

Роскачество рассказало о вредных свойствах заменителей сахара

08:35 21.02.2020 (обновлено: 09:06 21.02.2020)
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© Depositphotos / AjafotoСахар
Сахар
© Depositphotos / Ajafoto
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Информация на этикетке не всегда раскрывает информацию о содержании скрытых сахаров, хотя некоторых из них стоит избегать; на что стоит обратить внимание, говорится в сообщении Роскачества.
"На этикетке потребители встречают несколько десятков названий, по сути, обозначающих сахар. И если глюкозу или фруктозу опознать довольно легко, то иногда формулировки оказываются настолько туманными, что только эксперту под силу разобраться в терминах. Например, декстроза – это сахар, полученный из кукурузы, левулоза – второе название фруктозы (фруктового сахара), а меласса (черная патока) – побочный продукт", - сообщает Роскачество.
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Чем выше в списке на этикетке находится ингредиент, тем его больше. Если источников сахара несколько, количество сахаров можно узнать из таблицы пищевой ценности, расположенной на этикетке. Стоит избегать искусственных и низкокалорийных подсластителей, таких, как аспартам, сукралоза, сахарин, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, а также агава, которая тоже содержит много фруктозы, отмечается в сообщении.
Сахарные спирты (ксилит, эритрит и сорбит) обычно считаются безопасными и часто встречаются в жвачке и зубных пастах. Но организм не может их переваривать, поэтому употребление их большого количества за короткий промежуток времени может привести к газообразованию, вздутию живота и диарее. Одними из самых распространённых скрытых сахаров являются глюкоза и фруктоза: первая может метаболизироваться почти каждой клеткой, вторая - только в печени. Исследования показали вредное воздействие ее высокого потребления: инсулинорезистентность, метаболический синдром, жировая болезнь печени и диабет второго типа.
Более удачные подсластители имеют низкий гликемический индекс, не слишком высокое содержание фруктозы и дополнительные питательные вещества, а также нутриенты, которые отсутствуют в обычном сахаре. К таким подсластителям относятся финиковый сироп, натуральный кленовый сироп, мед, кокосовый сахар, патока.
Роскачество советует внимательно отнестись к информации о количестве сахара по отношению к дневной норме. "К примеру, в злаковом батончике производитель может рассчитать это соотношение только для добавленных сахаров и указать 11% от дневной нормы. Но если принять во внимание весь сахар (в злаках, фруктах, ягодах), то батончик может потянуть на 80-90% дневной нормы", - отмечается в сообщении.
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