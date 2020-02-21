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Синоптик спрогнозировал новый температурный рекорд в Москве
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РИА Новости

Синоптик спрогнозировал новый температурный рекорд в Москве

08:10 21.02.2020 (обновлено: 09:37 21.02.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновДевушка в Парке Горького в Москве
Девушка в Парке Горького в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В пятницу москвичей ожидает погода с переменной облачностью и без осадков, возможно обновление рекорда температуры, сообщил РИА новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Днем плюс пять-семь градусов, по области от трех до восьми градусов тепла", — уточнил он.
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Метеоролог также отметил, что ветер юго-западный, три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы.
"Да, судя по всему, рекорд будет. За последние 55 лет максимальная температура в этот день была в 1976 году — плюс 4,3 градуса. Так что у нас будет самая высокая температура с 1976 года", — заключил собеседник агентства.
В нынешнем году на европейской территории страны зима была очень теплой. При этом синоптики ожидают, что март в среднем будет в пределах нормы: по ночам возможны заморозки до минус пяти, а днем воздух будет прогреваться до плюс шести.
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