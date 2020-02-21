Синоптик спрогнозировал новый температурный рекорд в Москве

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В пятницу москвичей ожидает "Фобос" Александр Синенков . В пятницу москвичей ожидает погода с переменной облачностью и без осадков, возможно обновление рекорда температуры, сообщил РИА новости ведущий сотрудник центра погоды

"Днем плюс пять-семь градусов, по области от трех до восьми градусов тепла", — уточнил он.

Метеоролог также отметил, что ветер юго-западный, три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы.

"Да, судя по всему, рекорд будет. За последние 55 лет максимальная температура в этот день была в 1976 году — плюс 4,3 градуса. Так что у нас будет самая высокая температура с 1976 года", — заключил собеседник агентства.