В Приамурье студентку наградили медалью МЧС за спасение тонущего

"Был обеденный перерыв, а людей в парке в такое время немного. В основном, это пожилые люди и работники аттракционов. Все сначала подумали, что мужчина разыгрывает присутствующих. Но когда я увидела, что мужчина уже не кричит, поняла, что все серьезно. Сбросила с себя шлепанцы, спустилась к берегу и вошла в воду", - приводятся в сообщении слова девушки.