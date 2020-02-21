В Приамурье студентку наградили медалью МЧС за спасение тонущего

Медаль "За спасение погибающих на водах" студентке инженерно-физического факультета вручил главный государственный инспектор Амурской области по маломерным судам Иван Воробьев.
"Был обеденный перерыв, а людей в парке в такое время немного. В основном, это пожилые люди и работники аттракционов. Все сначала подумали, что мужчина разыгрывает присутствующих. Но когда я увидела, что мужчина уже не кричит, поняла, что все серьезно. Сбросила с себя шлепанцы, спустилась к берегу и вошла в воду", - приводятся в сообщении слова девушки.
Алена рассказала, что родители очень сильно волновались, когда узнали о ее подвиге: они не раз говорили девушке, что утопающие могут потянуть спасителя на дно. Но студентка, спасая мужчину, об этом не думала.
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