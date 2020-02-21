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В Приамурье студентку наградили медалью МЧС за спасение тонущего
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РИА Новости

В Приамурье студентку наградили медалью МЧС за спасение тонущего

07:33 21.02.2020
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© Фото : ГУ МЧС по Амурской областиСтудентку Амурского госуниверситета Алену Комарову наградили медалью МЧС за спасение тонущего
Студентку Амурского госуниверситета Алену Комарову наградили медалью МЧС за спасение тонущего
© Фото : ГУ МЧС по Амурской области
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 фев - РИА Новости. Студентку второго курса Амурского госуниверситета Алену Комарову наградили медалью МЧС за спасение летом прошлого года тонущего на водоеме в парке Благовещенска, сообщает ГУ МЧС по Амурской области.
Медаль "За спасение погибающих на водах" студентке инженерно-физического факультета вручил главный государственный инспектор Амурской области по маломерным судам Иван Воробьев.
"Был обеденный перерыв, а людей в парке в такое время немного. В основном, это пожилые люди и работники аттракционов. Все сначала подумали, что мужчина разыгрывает присутствующих. Но когда я увидела, что мужчина уже не кричит,  поняла, что все серьезно. Сбросила с себя шлепанцы, спустилась к берегу и вошла в воду", - приводятся в сообщении слова девушки.
Алена рассказала, что родители очень сильно волновались, когда узнали о ее подвиге: они не раз говорили девушке, что утопающие могут потянуть спасителя на дно. Но студентка, спасая мужчину, об этом не думала.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Амурская областьОбщество
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