Третья группа пассажиров Diamond Princess начала покидать судно

ТОКИО, 21 фев - РИА Новости. Третья группа пассажиров с круизного лайнера Третья группа пассажиров с круизного лайнера Diamond Princess начала покидать судно, трансляцию в прямом эфире ведет телекомпания TBS

За предыдущие два дня лайнер покинули около 700 пассажиров из тех, у кого отрицательная реакция на новую коронавирусную инфекцию и нет симптомов заболевания. Пассажиры, у соседей по каюте которых выявлен вирус, должны оставаться на корабле в течение еще 14 дней.

Как ожидается, в пятницу судно покинут около 450 пассажиров. На корабле остается и команда. Правительство Японии ранее заявило, что вопрос о том, могут ли они покинуть корабль, будет решен по согласованию с компанией-владельцем судна. В то же время после распространения информации о несоблюдении на лайнере элементарных условий инфекционного карантина Филиппины заявили о готовности вывезти более 530 своих граждан, почти все из которых являются членами экипажа.

Судно Diamond Princess находится в порту Иокогама с 3 февраля, официально двухнедельный карантин был объявлен 5 февраля из-за того, что у одного из пассажиров, покинувшего судно в Гонконге, был выявлен новый тип коронавирусной инфекции. В настоящий момент на корабле находятся менее 2000 человек. В Японии к вечеру четверга коронавирус выявлен у 728 человек, из них 634 - пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess. В четверг стало известно о первых двух погибших, заразившихся вирусом на лайнере.