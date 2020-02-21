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Третья группа пассажиров Diamond Princess начала покидать судно
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РИА Новости

Третья группа пассажиров Diamond Princess начала покидать судно

05:44 21.02.2020
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© REUTERS / KyodoКруизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
© REUTERS / Kyodo
ТОКИО, 21 фев - РИА Новости. Третья группа пассажиров с круизного лайнера Diamond Princess начала покидать судно, трансляцию в прямом эфире ведет телекомпания TBS.
За предыдущие два дня лайнер покинули около 700 пассажиров из тех, у кого отрицательная реакция на новую коронавирусную инфекцию и нет симптомов заболевания. Пассажиры, у соседей по каюте которых выявлен вирус, должны оставаться на корабле в течение еще 14 дней.
Как ожидается, в пятницу судно покинут около 450 пассажиров. На корабле остается и команда. Правительство Японии ранее заявило, что вопрос о том, могут ли они покинуть корабль, будет решен по согласованию с компанией-владельцем судна. В то же время после распространения информации о несоблюдении на лайнере элементарных условий инфекционного карантина Филиппины заявили о готовности вывезти более 530 своих граждан, почти все из которых являются членами экипажа.
Судно Diamond Princess находится в порту Иокогама с 3 февраля, официально двухнедельный карантин был объявлен 5 февраля из-за того, что у одного из пассажиров, покинувшего судно в Гонконге, был выявлен новый тип коронавирусной инфекции. В настоящий момент на корабле находятся менее 2000 человек. В Японии к вечеру четверга коронавирус выявлен у 728 человек, из них 634 - пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess. В четверг стало известно о первых двух погибших, заразившихся вирусом на лайнере.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 2236 человек, число подтвержденных случаев заражения превысило 75,4 тысячи человек.
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Diamond PrincessРаспространение нового коронавирусаЯпонияВ мире
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