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Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
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РИА Новости

Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин

05:18 21.02.2020
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© РИА Новости / Виталий АньковАрктический кампус ДВФУ может появиться на Северо-Восточной научной станции
Арктический кампус ДВФУ может появиться на Северо-Восточной научной станции
© РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 21 фев - РИА Новости. Второго студента Дальневосточного федерального университета из Китая, прибывшего в четверг во Владивосток, поместили в карантинный корпус, сообщил РИА Новости проректор по медицинским вопросам ДВФУ Олег Пак.
Ранее китайских студентов и профессоров ДВФУ по возвращении после каникул во Владивосток стали помещать на карантин из-за ситуации с коронавирусом. Первыми благополучно прошли карантин и выписались два профессора. Затем выписали десять студентов.
"Еще один студент из Китая, который накануне прибыл во Владивосток из Москвы, помещен на 14-дневный карантин", - сообщил Пак.
Он добавил, что в настоящий момент в карантинном корпусе находятся два студента из КНР. Для них созданы комфортные условия.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус, позже получивший официальное название COVID-19. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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