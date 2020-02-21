Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин

Арктический кампус ДВФУ может появиться на Северо-Восточной научной станции

ВЛАДИВОСТОК, 21 фев - РИА Новости. Второго студента Второго студента Дальневосточного федерального университета из Китая, прибывшего в четверг во Владивосток , поместили в карантинный корпус, сообщил РИА Новости проректор по медицинским вопросам ДВФУ Олег Пак.

Ранее китайских студентов и профессоров ДВФУ по возвращении после каникул во Владивосток стали помещать на карантин из-за ситуации с коронавирусом. Первыми благополучно прошли карантин и выписались два профессора. Затем выписали десять студентов.

"Еще один студент из Китая, который накануне прибыл во Владивосток из Москвы, помещен на 14-дневный карантин", - сообщил Пак.

Он добавил, что в настоящий момент в карантинном корпусе находятся два студента из КНР. Для них созданы комфортные условия.