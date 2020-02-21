Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии

БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.

Он принял участие в подписании в четверг трехстороннего соглашения о сотрудничестве между общероссийским национальным союзом Ассоциацией онкологов России, Немецким онкологическим обществом и форумом Коха-Мечникова на полях Немецкого онкологического конгресса (Deutscher Krebskongress 2020).

"Она (заболеваемость - ред.) вырастет в ближайшие 15-20 лет, в том числе в Германии. Сейчас у нас около полумиллиона новых заболевших ежегодно, исходим из того, что через 20 лет их будет 600 тысяч", - сказал Брунс.

Говоря о соглашении с Российским онкологическим обществом, Брунс отметил, что сотрудничество касается широкого круга вопросов, в том числе "обмена знаниями", а также "организации процессов для пациентов, которые живут не три недели, а, возможно, 10 лет с заболеванием". Речь идет не только о терапии, отдельных операциях или медикаментах, но и о создании системы ухода, включая сертифицирование, прогнозирование и программное сопровождение, добавил он.

"До сих пор есть заболевания раком, где для лечения достаточно операции. Это зависит и от стадии диагностирования - чем раньше определен рак, тем проще операция. Чем на более позднем сроке диагностирован пациент, тем более сложная система терапии, которая включает в себя и операции, и химиотерапию, облучение, иммунотерапию. Тогда нужно использовать весь комплекс методов", - заявил Брунс.