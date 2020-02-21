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Депутат Госдумы рассказал о планах "Поискового движения России"
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РИА Новости

Депутат Госдумы рассказал о планах "Поискового движения России"

04:36 21.02.2020
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© РИА Новости / Денис ГришкинМогила Неизвестного солдата
Могила Неизвестного солдата
© РИА Новости / Денис Гришкин
Могила Неизвестного солдата. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Более 3300 экспедиций по увековечению памяти погибших при защите Отечества запланированы на 2020 год, сообщил РИА Новости депутат Госдумы ("Единая Россия"), представитель "Поискового движения России" Ильдар Бикбаев.

"Более 3300 в 2020 году. Первые экспедиции уже проводятся в Тверской, Ленинградской областях, Крыму и других регионах РФ. Планируем работать во всех регионах, где шла Великая Отечественная война", - подчеркнул Бикбаев.

"Поисковое движение России" объединяет более 42 тысяч поисковиков разных возрастов в составе 1428 отрядов. Региональные отделения движения открыты в 82 регионах РФ, сообщается на его сайте. Бикбаев является основателем поискового движения в Башкирии.
"Когда мы приезжаем, родители нас спрашивают: "Что вы за две недели сделали с нашими детьми? Мы не узнаем их вообще. От ребенка раньше нельзя было добиться, чтобы мусорное ведро вынес, а теперь ребенок совершенно другим приехал". А мы-то знаем, почему. Потому что теперь они понимают цену человеческой жизни", - сказал Бикбаев, занимающийся поиском 25 лет.
Депутат отметил, что в поисковых отрядах, которые отправляются в экспедиции, больше всего школьников и студентов, причем в поиске добровольно участвуют как юноши, так и девушки. В отряды по специальному заявлению родителей принимают с 14 лет, с 16 подросткам разрешают участвовать в работе исследования останков – так как со времени гибели жертв Великой Отечественной войны прошло более 70 лет, останки с полей сражений не представляют опасности для человека, что подтверждает Роспотребнадзор. Подростки до 16 занимаются другими видами работ: переборкой отвала земли, составлением документов и вопросами общебытового характера.
"Выезд в экспедицию – это целая система. Не так, чтобы выехали просто и начали работать в поиске", – подчеркивает Бикбаев.
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Каждой экспедиции предшествует работа на сайтах и в архивах Минобороны – изучение журналов боевых действий, оперативных донесений, карт расположения частей и других документов, так что участники заранее знают, где проводить поиск. До того, как отряды добровольцев отправятся на место раскопок, участок проверяют профессиональные поисковики и инженеры-саперы.
Кроме того, перед экспедициями со школьниками проводят занятия, которые позволяют подготовить детей психологически. В частности, школьники изучают анатомию человека, чтобы могли правильно разложить останки солдат на баннеры, где каждая кость имеет свое определенное место.
"Агитационной работы нет никакой. Сегодня у нас по Башкирии столько желающих, что мы можем из них 20 вагонов сформировать для поездки в поисковые экспедиции", - сказал Бикбаев.
Для многих участников экспедиция - это возможность, иногда первая в жизни, выбраться куда-то за сотни или тысячи километров от родного города или села на две-три недели. Кроме того, руководители экспедиций организуют для участников при поддержке местных музеев культурную программу.
"Те, кто говорят, что молодежь у нас не имеет ценностей в жизни, наверное, эти люди просто не умеют общаться с ними. Молодежь просто надо понять и общаться с ними человеческим языком, захватить их сердца… Когда в условиях, приближенных к боевым, наши дети тяготы и лишения испытывают и при поддержке взрослых преодолевают трудности, вследствие этого они совершенно по-другому общаются с нами. У меня язык не поворачивается сказать, что у нас плохая молодежь. У нас прекрасная, славная молодежь", - подчеркнул депутат.
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Он рассказал, что однажды в Ленинградской области был найден орден Красной Звезды погибшего солдата из Башкирии, который числился пропавшим без вести. Многие годы родственников защитника Отечества найти не могли. После официальных запросов во все вышестоящие инстанции обратились за помощью к поисковикам-школьникам.
"Писали в военкомат, писали в сельсовет, в администрацию района, в милицию. А тут дети просто прошли по деревне, опросили всех бабушек и дедушек и им сказали: "Да вот, сын живет там-то и там-то". Иногда простым людям, детям, удается сделать больше, чем власть имущим", - заключил Бикбаев.
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Великая Отечественная война (1941-1945)Госдума РФРоссияОбщество
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