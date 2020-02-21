ЛДПР предложила праздновать в России "день империи"

"Мы предлагаем ввести новую праздничную дату — "день империи", в который будем вспоминать эти и другие положительные исторические примеры", — сказал Жириновский.

"Империя — самая удачная форма государственного устройства. Крупная держава объединяется с соседними странами, защищает их, урегулирует все внутренние конфликты и одновременно укрепляет себя и свои интересы. Так, Россия защитила Грузию от персов, Армению от турок, казахов от джунгар, Запорожскую Сечь от поляков и османов, белорусов от литовцев. В конечном счете Россия включила в состав своего государства Польшу и Прибалтику в результате многочисленных оборонительных войн, которые завершились после этого", — сказал Жириновский.