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https://ria.ru/20200221/1565036497.html
ЛДПР предложила праздновать в России "день империи"
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РИА Новости

ЛДПР предложила праздновать в России "день империи"

04:26 21.02.2020 (обновлено: 11:10 21.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной думе Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе Владимир Жириновский
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. ЛДПР внесет в Госдуму законопроект, которым предложит установить в России 22 октября новый праздник — "день империи", сообщил РИА Новости лидер партии Владимир Жириновский.

"Мы предлагаем ввести новую праздничную дату — "день империи", в который будем вспоминать эти и другие положительные исторические примеры", — сказал Жириновский.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР, 22 октября 2021 года будет отмечаться 300-летие провозглашения Петром I Российской империи.
"Владимир Жириновский поручил юристам фракции ЛДПР разработать, а депутатам внести на рассмотрение Госдумы законопроект о введении нового праздника", — добавили в партии.
"Империя — самая удачная форма государственного устройства. Крупная держава объединяется с соседними странами, защищает их, урегулирует все внутренние конфликты и одновременно укрепляет себя и свои интересы. Так, Россия защитила Грузию от персов, Армению от турок, казахов от джунгар, Запорожскую Сечь от поляков и османов, белорусов от литовцев. В конечном счете Россия включила в состав своего государства Польшу и Прибалтику в результате многочисленных оборонительных войн, которые завершились после этого", — сказал Жириновский.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
14 февраля, 16:12
Жириновский заявил, что любви нет
1033320474
Обсудить 22
ЛДПРВладимир ЖириновскийРоссияОбщество
Популярные комментарии
Молодец! ... Совершенно Верно! ... 22 октября - День Российской Империи! ...
21 февраля, 05:26
Иришка Смирнова
17300019
"Кто говорит много, тот иногда может сказать и правильно" (И.Кант об Аристотеле). Полагаю, что Владимир Вольфович в данном случае сказал правильно.
21 февраля, 06:06
Владимир Ф. Быченков
11200016
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