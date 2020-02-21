Эксперт назвал пользу штрафов для таксопарков за превышение скорости

СТОКГОЛЬМ, 21 фев - РИА Новости, Ольга Лимонова. Введение штрафов для Введение штрафов для таксопарков и транспортных компаний за нарушение водителями скоростного режима поможет снизить смертность в ДТП, сказал РИА Новости ведущий мировой эксперт по безопасности движения профессор Клас Тингвал (Claes Tingvall).

Тингвал возглавляет Экспертный совет, созванный шведским Транспортным агентством. В совет входят 13 ученых, представляющих ведущие мировые университеты и организации, а также ВОЗ. Рекомендации Совета легли в основу Стокгольмской декларации, разработанной под эгидой ООН и включающей меры, призванные радикально снизить смертность в ДТП к 2030 году. Снижение минимальной разрешенной скорости в черте города до 30 км/ч является одной из ключевых рекомендаций.

"Скорость - это фундамент, потому что скорость - это кинетическая энергия, это то, что убивает нас. Помимо этого, при высокой скорости автотранспорта увеличивается потребление энергии, выброс вредных частиц, шумовое загрязнению. Скорость движения транспорта имеет критическое значение для качества жизни", - отмечает Тингвалл.

Эксперт полагает, что для того, чтобы убедить водителей соблюдать скоростной режим, необходимо направить внимание на представителей бизнеса и организаций. "За скорость во многом отвечает бизнес и организации. Когда мы говорим об ограничении скорости, мы направляем эти рекомендации не обычным водителям, мы направляем их организациям, правительствам, транспортным службам. Их автомобили обычно задают скорость транспортного потока. Оштрафовать одного водителя такси за превышение скорости - не самая лучшая идея. Но попробуйте оштрафовать владельца таксопарка. Это может действительно изменить ситуацию", - отметил он.

"Не стоит думать о людях как об индивидуальностях. Мы все копируем поведение других. Правительства и бизнес должны задавать нормы поведения на дороге", - заключает эксперт.