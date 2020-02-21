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Совфед предложил штрафовать дачников за борщевик на участках
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РИА Новости

Совфед предложил штрафовать дачников за борщевик на участках

04:16 21.02.2020 (обновлено: 11:04 21.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБорщевик
Борщевик
© РИА Новости / Александр Вильф
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Борщевик. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Совет Федерации направил в Минюст предложения к новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые предусматривают штраф для граждан за борщевик на их личных дачных и приусадебных участках (есть в распоряжении РИА Новости).
Кодекс предлагается дополнить положением об административном штрафе для физических лиц от двух до трех тысяч рублей за непринятие мер по борьбе с борщевиком и другой карантинной сорной растительностью.
Должностных лиц за игнорирование мер по борьбе с борщевиком предлагается штрафовать на сумму от пяти до десяти тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей — на 7-12 тысяч рублей, юридических лиц — на 20-30 тысяч рублей.
По мнению сенаторов, выделение отдельного состава правонарушения позволит наказывать за отказ бороться с борщевиком не только на землях сельскохозяйственного назначения, но и на других земельных участках, в том числе дачных, которые зачастую являются источником распространения семян растения.
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Протоколы о непринятии мер по борьбе с борщевиком предлагается разрешить составлять не только сотрудникам Россельхознадзора, как сейчас, но и органам власти регионального и муниципального уровня.
Член комитета Совфеда по конституционному законодательству, сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова подчеркнула, что новая статья в случае ее внесения в КоАП будет касаться не только борщевика, но и и такого растения, как амброзия полыннолистная, являющегося бедой для регионов Юга России.

"В период ее (амброзии. — Прим. ред.) цветения, а это два-три летних месяца, у многих людей проявляется острая аллергическая реакция на пыльцу. Сегодня действенного рычага воздействия на тех, у кого она произрастает в изобилии, просто нет, а такой рычаг необходим для защиты здоровья как местных жителей, так и гостей Юга России", — заявила сенатор РИА Новости.

Борщевик — сорное растение семейства зонтичных, насчитывает около 70 видов. Часть из них содержит вещества, вызывающие фотохимические ожоги кожи. В Центральной и Северо-Западной России распространение получил борщевик Сосновского, который в середине прошлого века выращивали как силосное растение. Сейчас борщевик Сосновского сельскохозяйственной культурой не является.
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Министерство юстиции РФ (Минюст России)Совет Федерации РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
А может лучше штрафовать депутатов и чиновникоа за бездействие, глупые и ненужные законы, и прочее?! Вот пользы то будет!
21 февраля, 04:25
РНРоман Неизвестный
7911016
Поддерживаю, так как я уже испытала на своей коже - получила химический ожог, следы, прошли только через три года. Но предлагаю установить его не только для дачников, а вообще для всех землевладельцев!
21 февраля, 05:50
eldeckel
19020229
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