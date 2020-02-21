Эксперты выяснили, что девушки планируют дарить мужчинам на 23 февраля

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мужчины мечтают получить в Мужчины мечтают получить в День защитника Отечества гаджеты и часы, однако получат дезодоранты, одежду, обувь и подарочные сертификаты, говорится в исследовании сервиса для размещения объявлений "Авито", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Исследование проводилось в феврале 2020 года методом онлайн-опроса среди россиян старше 18 лет. Согласно его итогам, в 2020 году число женщин, планирующих поздравить представителей сильного пола с 23 февраля, чуть снизилось по сравнению с прошлым годом - до 91% с 93%.

"В этом году большинство мужчин получит на 23 февраля средства для ухода за лицом и телом - 33% опрошенных женщин отметили, что планируют выбрать "традиционный" подарок из дезодоранта и пены для бритья. Одежда, обувь и подарочные сертификаты оказались на втором месте по популярности ответов (24%). Следом идут товары для спорта и алкоголь (20%)", - говорится в сообщении по итогам исследования.

Носки и нижнее белье получат в подарок 18% мужчин, а 1% - автомобиль или домашнее животное. При этом, указывает "Авито", сами мужчины в первую очередь хотели бы получить в подарок гаджет (25%). "Еще 18% будут рады часам, а 17% респондентам нужны дезодоранты и пены для бритья. При этом носкам и нижнему белью обрадуются всего 9% мужчин", - добавляет сервис.

С точки зрения расходов на подарок, 42% российских женщин готовы к 23 февраля потратить от 1 до 3 тысяч рублей. Еще 36% планируют купить подарок на сумму до 1 тысячи рублей, и лишь 2% россиянок могут потратить от 10 тысяч рублей. При этом в прошлом году как раз 42% женщин говорили, что на подарок они выделили не более 1 тысячи рублей, а 38% были готовы потратить от 1 до 3 тысяч.