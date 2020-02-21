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Антонов: ни одна страна не сможет создать себе "островок безопасности"
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РИА Новости

Антонов: ни одна страна не сможет создать себе "островок безопасности"

03:20 21.02.2020
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Ни одна страна в мире не сможет создать свой "остров безопасности", вопросы предотвращения войн должны решить члены СБ ООН, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Убеждены, что ни одна страна в мире не сможет создать себе изолированный островок безопасности, где она будет наслаждаться тишиной и покоем. Как показывает история, желание добиться односторонних преимуществ наоборот разрушительно для мировой стабильности", - заявил Антонов на торжественном приеме в посольстве РФ по случаю Дня защитника Отечества.
"Поэтому, на наш взгляд, настало время государствам – постоянным членам Совбеза ООН сесть вместе и поговорить о путях выстраивания равной и неделимой безопасности, о сохранении стратегической стабильности, о культуре взаимоотношений, исключающей повторение "холодных" и "горячих" войн", - добавил посол.
По его словам, за годы работы ООН удалось убедиться, что предотвращение войн между государствами "не утопия, а достижимая цель", однако это "не должно вызывать благодушия".
"Россия делала и продолжает делать все, чтобы развивать конструктивное международное сотрудничество, укреплять доверие и взаимопонимание между военными, формировать справедливое мироустройство, обеспечивающее безопасность и процветание не для избранных, а для всех", - подчеркнул глава российской дипмиссии.
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