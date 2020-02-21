Антонов: ни одна страна не сможет создать себе "островок безопасности"

ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Ни одна страна в мире не сможет создать свой "остров безопасности", вопросы предотвращения войн должны решить члены Ни одна страна в мире не сможет создать свой "остров безопасности", вопросы предотвращения войн должны решить члены СБ ООН , заявил посол РФ в США Анатолий Антонов

"Убеждены, что ни одна страна в мире не сможет создать себе изолированный островок безопасности, где она будет наслаждаться тишиной и покоем. Как показывает история, желание добиться односторонних преимуществ наоборот разрушительно для мировой стабильности", - заявил Антонов на торжественном приеме в посольстве РФ по случаю Дня защитника Отечества.

"Поэтому, на наш взгляд, настало время государствам – постоянным членам Совбеза ООН сесть вместе и поговорить о путях выстраивания равной и неделимой безопасности, о сохранении стратегической стабильности, о культуре взаимоотношений, исключающей повторение "холодных" и "горячих" войн", - добавил посол.

По его словам, за годы работы ООН удалось убедиться, что предотвращение войн между государствами "не утопия, а достижимая цель", однако это "не должно вызывать благодушия".