Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-21T10:30+0300
https://ria.ru/20200221/1565035850.html
В Госдуме предложили отказаться от использования пластиковых пакетов
https://cdn23.img.ria.ru/images/156016/27/1560162716_0:254:3048:1969_1036x0_80_0_0_d1b3f02e02336fb4927bd4ebfb2f6278.jpg
РИА Новости

В Госдуме предложили отказаться от использования пластиковых пакетов

03:04 21.02.2020 (обновлено: 10:30 21.02.2020)
295
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Боярский направил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину предложение об отказе от чрезмерного использования и оборота одноразовой пластиковой посуды и пакетов, копия обращения есть в распоряжении РИА Новости.
Инициатива была разработана совместно с Фондом возрождения окружающей среды "Территория мир" во главе с членом общественного совета Минприроды Анастасией Кацубо.

"Введение нулевого коэффициента при расчете экологического сбора для российских HoReCa-компаний, использующих посуду, упаковку и др. из биоразлагаемых материалов; внедрение межведомственных федеральных и региональных льгот для "зеленых" брендов гостинично-ресторанного комплекса", - считают в фонде.

Модель реактора для непрерывного синтеза мономеров, созданная в Томском политехническом университете
4 сентября 2019, 16:07РИА Наука
В Томске начали разработку реактора для получения биоразлагаемых пластиков
Боярский в свою очередь попросил министра поддержать инициативы фонда.
"Поддерживая концепцию отказа от чрезмерного использования и оборота одноразовой пластиковой посуды, пакетов, упаковки и прочих одноразовых пластиковых изделий, прошу Вас оказать содействие в реализации инициатив фонда", - говорится в обращении депутата на имя министра.
Полиэтиленовые пакеты. Архивное фото
27 марта 2018, 15:56Экология
ОНФ предложил заменить пластиковые пакеты биоразлагаемой упаковкой
2002002
Обсудить 0
Сергей БоярскийАнтон СилуановГосдума РФДмитрий КобылкинРоссияОбщество
Рекомендуем
Юрий Трутнев
Трутнев вручил ветеранам на Камчатке юбилейные медали "75 лет Победы"
Искусственный интеллект
Роботы и искусственный интеллект будут отвечать за причиненный вред
Дальневосточный леопард
На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
Концертный зал Зарядье
Инаугурация в "Зарядье" одного из самых больших органов займет сутки
Линии электропередач
Эксперт рассказал, на сколько за век подешевел киловатт электричества
Фотоаппарат
Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
Дежурная часть Главного управления МВД РФ
МВД заявило о 22 обращениях МФО из-за утечки баз данных клиентов
Экс-президент Боливии Эво Моралес
Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
Предприятие Pemex в штате Нуэво-Леон (Мексика)
Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
Могила Неизвестного солдата
Депутат Госдумы рассказал о планах "Поискового движения России"
Линии электропередач
Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО)
Самолет авиакомпании Аэрофлот
"Аэрофлот" в 2020 году начнет летать из Красноярска по 12 направлениям
Вьетнам
Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
Самолет
Эксперт: бесперебойный Wi-Fi в самолетах появится через пять лет
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Эксперты рассказали, сколько в России инвестируют мужчины и женщины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:16МИД: The Insider неверно интерпретировало слова Лаврова о ВВП БРИКС
11:11Убившего мать и поджегшего квартиру жителя ХМАО приговорили к колонии
11:11Зараженных коронавирусом нашли в пяти тюрьмах в трех провинциях Китая
11:11На выборах в Иране проголосовал президент Хасан Роухани
11:09В Италии выявили четвертый случай заражения новым коронавирусом
11:08Прокурор проверит сообщение о загрязнении акватории в Приморье
11:07Русский культурный фестиваль M.ART начался в Израиле
11:06Рогозин не раскрыл количество пусков в 2020 году из-за журналистов
11:03Универсальность Конституции имеет предел, считает Хабриева
11:02Прокурор запросил девять лет колонии для экс-министра обороны Украины
11:02В рабочей группе назвали цели конституционных изменений в России
11:00В Кирове избили журналиста во время съемки сюжета о нарушителях ПДД
10:55Роскосмос примет участие в авиасалоне Фарнборо
10:50Фитнес-тренер назвал три ошибки, мешающие избавиться от жира на животе
10:50ООН направила в Донбасс шесть грузовиков с гуманитарной помощью
10:49Хафтар обещал защитить ливийцев в случае провала переговоров в Женеве
10:46Посол США приветствовал возобновление межливийских переговоров
10:43В Москве пожарные спасли пять человек и кота при возгорании в доме
10:41В Чувашии десятый по счету министр лишился должности
10:37Путин, Меркель и Макрон поддержали соблюдение перемирия в Ливии
Лента новостейМолния