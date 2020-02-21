В Госдуме предложили отказаться от использования пластиковых пакетов

Инициатива была разработана совместно с Фондом возрождения окружающей среды "Территория мир" во главе с членом общественного совета Минприроды Анастасией Кацубо.

"Введение нулевого коэффициента при расчете экологического сбора для российских HoReCa-компаний, использующих посуду, упаковку и др. из биоразлагаемых материалов; внедрение межведомственных федеральных и региональных льгот для "зеленых" брендов гостинично-ресторанного комплекса", - считают в фонде.

"Поддерживая концепцию отказа от чрезмерного использования и оборота одноразовой пластиковой посуды, пакетов, упаковки и прочих одноразовых пластиковых изделий, прошу Вас оказать содействие в реализации инициатив фонда", - говорится в обращении депутата на имя министра.