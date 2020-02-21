В Госдуме предложили отказаться от использования пластиковых пакетов

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Боярский направил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину предложение об отказе от чрезмерного использования и оборота одноразовой пластиковой посуды и пакетов, копия обращения есть в распоряжении РИА Новости.
Инициатива была разработана совместно с Фондом возрождения окружающей среды "Территория мир" во главе с членом общественного совета Минприроды Анастасией Кацубо.
"Введение нулевого коэффициента при расчете экологического сбора для российских HoReCa-компаний, использующих посуду, упаковку и др. из биоразлагаемых материалов; внедрение межведомственных федеральных и региональных льгот для "зеленых" брендов гостинично-ресторанного комплекса", - считают в фонде.
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Боярский в свою очередь попросил министра поддержать инициативы фонда.
"Поддерживая концепцию отказа от чрезмерного использования и оборота одноразовой пластиковой посуды, пакетов, упаковки и прочих одноразовых пластиковых изделий, прошу Вас оказать содействие в реализации инициатив фонда", - говорится в обращении депутата на имя министра.
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