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"Не в тот самолет ракета попала". Как Украина встречает своих из Уханя
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РИА Новости

"Не в тот самолет ракета попала". Как Украина встречает своих из Уханя

08:00 21.02.2020
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© REUTERS / State Border Guard Service of UkraineЭвакуированные из Китая в аэропорту Харькова, Украина. 20 февраля 2020
Эвакуированные из Китая в аэропорту Харькова, Украина. 20 февраля 2020
© REUTERS / State Border Guard Service of Ukraine
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Жители нескольких областей Украины отказываются принимать у себя эвакуированных из Китая сограждан. Митингуют, жгут шины и просят Богородицу не пускать к ним вывезенных из Уханя, где бушует эпидемия коронавируса. Власти уверяют, что никакой опасности нет, но люди вступают в стычки с полицией, блокируют дороги. О том, почему украинцы против возвращения соотечественников, — в материале РИА Новости.

Охрана серьезнее, чем у президента

Самолет из Уханя прилетел на Украину утром 20 февраля. Но до полудня борт не приземлялся: по официальной версии, посадке мешал туман над Харьковом. Сначала лайнер с эвакуированными людьми сел в киевском аэропорту Борисполь, а потом вылетел в Харьков. Глава украинского Минздрава Зоряна Скалецкая заверяла, что самолет после возвращения из опасного региона отправят на санитарную стоянку, а пассажиров и экипаж — в двухнедельный карантин. Министерство внутренних дел информировало, что вывезенные из Китая граждане будут размещены в медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах (Полтавская область).
Президент страны Владимир Зеленский успокаивал сограждан, убеждал, что учреждение, где разместят вывезенных из КНР людей, — самое подходящее для этого место. Территорию полностью изолируют и переведут на строгий режим бактериологической безопасности. "На две недели центр превратится, наверное, в самый охраняемый объект в стране, — добавил Зеленский. — Охрана будет гораздо серьезнее, чем у президента".
Глава государства призвал всех проявить солидарность. "Попытки перекрыть трассы, блокировать госпиталь, не пустить граждан Украины на Украину — так мы показываем далеко не лучшие стороны нашего характера", — объяснял Зеленский и взывал к человеческим чувствам: "Большинству пассажиров меньше 30 лет. Для многих из нас они почти как дети".
Но массы не вняли призывам президента. В Полтавской области местные жители перекрыли дорогу из областного центра еще в ночь на 20 февраля. По информации с мест, при попытке полиции Полтавской области разблокировать проезжую часть "некоторые участники акции оказали сопротивление, произошла короткая схватка". В Новые Санжары власти стянули силы Национальной гвардии и технику, в том числе бронированную. Протестующие принесли шины и подожгли их, начались задержания.
© REUTERS / Valentyn OgirenkoАкция протеста в Полтавской области против прибытия самолета с эвакуированными людьми из Китая. 20 февраля 2020
Акция протеста в Полтавской области против прибытия самолета с эвакуированными людьми из Китая. 20 февраля 2020
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Акция протеста в Полтавской области против прибытия самолета с эвакуированными людьми из Китая. 20 февраля 2020
Стычка в Новых Санжарах была не первым подобным происшествием на Украине. До того граждане и даже представители местного самоуправления в других регионах активно противодействовали попыткам поселить у них эвакуированных.
За несколько дней до прибытия самолета в Обуховском районе депутаты местного совета, созвав внеочередную сессию, приняли постановление "О недопущении проникновения и распространения инфекции коронавируса на территории населенных пунктов Обуховского района". Народные избранники обратились к президенту страны с просьбой не допустить расквартирования вывезенных из Китая сограждан в их местности.
Сообщения о прибывающих из Уханя заставили срочно собраться и совет поселка Шкло Львовской области. Местные жители вышли на митинг. В городе Винники того же региона работники госпиталя ветеранов войн заблокировали въезд в учреждение. Медики пошли на такой шаг после того, как из больницы в массовом порядке стали выписываться пациенты, заподозрившие, что в ней разместят эвакуированных.
© REUTERS / Gleb GaranichЭвакуированные, прибывшие из Китая, в аэропорту Харькова, Украина. 20 февраля 2020
Эвакуированные, прибывшие из Китая, в аэропорту Харькова, Украина. 20 февраля 2020
© REUTERS / Gleb Garanich
Эвакуированные, прибывшие из Китая, в аэропорту Харькова, Украина. 20 февраля 2020
Истерику подогревали политики. Так, бывший глава Львовской области Олег Синютка назвал возможное размещение в регионе побывавших в Китае сограждан местью за то, что край не поддержал новые власти на выборах.
В Тернопольской области вопрос о возможном размещении вывезенных людей 19 февраля вынесли на сессию облсовета. Первый зампредседателя заксобрания Василий Деревляный назвал решение центральной власти "поселить эвакуированных в густонаселенных районах <...> геноцидом украинского народа". Накануне в Теребовлянском районе региона жители устроили блокпосты на дорогах — они опасались, что "уханьских" привезут в местный санаторий "Медоборы".
Не ограничившись этими мерами, местные жители вышли на молебен против размещения сограждан на карантин. Они просили Богородицу не допустить "проказу" в их местность.

Все в шоке

Поэтому возвращавшиеся на родину граждане Украины находились в подавленном состоянии. "Здесь весь экипаж спасательной миссии в шоке от протестов, — писал в социальной сети находящийся на борту журналист Александр Махов. — Бортпроводники, пилоты, медики, все добровольцы, полетевшие забирать своих... Позорище".
Некоторые пользователи не скрывали кровожадных чувств к своим соотечественникам. "Не в тот самолет попала ракета" — этот пост волонтера Николая Лобка быстро распространился в интернете. Правда, автор потом его отредактировал, объяснив, что имел в виду борт президента России Владимира Путина.
С учетом уже прошедших массовых митингов и настроений среди населения Киев отнесся к столкновениям в Новых Санжарах со всей серьезностью. На место выехал глава МВД Арсен Аваков. Правительство развернуло оперативный штаб в поселке, руководить им отправился премьер-министр Алексей Гончарук. Появились сообщения в СМИ, что вывезенных граждан отправят в Кривой Рог, где готовят к их приему несколько больниц.
Депутат одного из райсоветов Полтавской области, попросивший не называть его имени, в комментарии РИА Новости проявил солидарность с протестующими: "Все правильно люди сделали. Жалко, что не ударили по ним (эвакуированным) из "Града". Зачем они нам тут нужны? Пусть везут в Конча-Заспу (санаторный район Киева) или в "Феофанию" (киевскую клинику). Или в Одессу. Пусть депутаты к себе их селят, раз они не заражены. Там есть профильные учреждения, оборудованные вентиляцией и тому подобным. А тут просто санаторий обычный, типа пионерлагеря. Когда этот вирус из них полезет — неизвестно. Харьков отбился (от эвакуированных), Львов, Тернополь отбились, а мы как лохи. Они просто сплавили нам этих людей: заболеют — заболеют, ну и ладно".
© REUTERS / Gleb GaranichЭвакуированные, прибывшие из Китая, в аэропорту Харькова, Украина. 20 февраля 2020
Эвакуированные, прибывшие из Китая, в аэропорту Харькова, Украина& 20 февраля 2020
© REUTERS / Gleb Garanich
Эвакуированные, прибывшие из Китая, в аэропорту Харькова, Украина. 20 февраля 2020
Как подчеркивает директор международных программ Института национальной стратегии Юрий Солозобов, происходящее на Украине показывает, что "современное общество распадается на зоны порядка и зоны хаоса". "В новых гетто жизнь принимает самые архаичные формы, хотя рядом могут быть блистательные фасады самых современных городов. Наступление нового Средневековья — это тренд постсоветских стран, не только одной Украины", — уточняет политолог.
"Мы имеем дело с более серьезной проблемой, чем просто смена поколений или слабость постсоветской власти. Мы видим, как страна второго мира проваливается сразу даже не в третий, а в четвертый мир. Это урок для нас: если мы не сформируем внятный образ будущего, то процессы архаизации могут взять верх. И одичавшие люди будут ждать бедствий от пролета кометы, занимательной нумерологии, да по любому поводу. Мы помним, как в Средние века истерия и бунты начинались с самых диких слухов, что не мешало распространению настоящих эпидемий. Постсоветское пространство стоит перед цивилизационным выбором: вперед в прошлое или назад в будущее", — предупреждает Солозобов.
"Отношение к вернувшимся из Китая согражданам очень ярко иллюстрирует степень деградации украинского общества. Недостаток образования и здравого смысла порождает страхи и заставляет искать врагов даже там, где для этого, казалось бы, нет никаких оснований, — отмечает директор киевского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко. — В самолет посадили только тех, у кого не было ни малейшего подозрения на заражение. В месте размещения на карантин предусмотрены все необходимые меры. Но "гостеприимные" и "солидарные" украинцы готовы убивать сограждан, чтобы остановить "китайскую заразу". Человеческое сознание на уровне Средних веков. Не удивлюсь, если через пять-семь лет начнут ведьм сжигать. В провинции уже бьют стекла соседям за то, что те якобы колдуют и порчу наводят".
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Зоряна СкалецкаяСитуация на УкраинеАрсен АваковРИА НовостиВладимир ЗеленскийОдессаЛьвовУханьВ мире
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Майдан головного мозга - страшная болезнь. Украинцы были Русскими, но после того как сменили идеологию - все у них поменялось. Я даже не знаю как это охарактеризовать - это дно абсолютное.
21 февраля, 08:24
Alexey Markun
3900001
Чем Русская идея отличается, от Окраинской? ДА тем, что мы Русские в тяжелый момент жизни и истории сплачиваемся и действуем как единый организм (это касается подавляющего большинства народов России). А Окраинская? Окраинская звучит известно - наплявать, да наплявать, надоело воевать ...НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ МОЯ ХАТА С КРАЮ!
21 февраля, 08:29
Alexey Markun
2900002
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