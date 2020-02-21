Инаугурация в "Зарядье" одного из самых больших органов займет сутки

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Инаугурация большого концертного органа начнется в "Зарядье" в ночь на 29 февраля, органисты со всего мира будут исполнять на нем музыку 24 часа без перерыва, рекорд самого продолжительного звучания органа может быть занесен в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает пресс-служба парка.

"29 февраля в концертном зале "Зарядье" состоится уникальное событие – инаугурация большого концертного органа, созданного компанией Muhleisen (Франция). В полночь с 28 на 29 февраля начнется "посвящение" музыкального инструмента: сутки без перерыва лучшие органисты мира будут демонстрировать публике звучание тысяч его голосов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что орган опробуют музыканты из разных стран: Швеции, Франции, Германии, Кореи, Великобритании, США.

Кроме того, участие в событии примут титулованные органисты из России, солисты крупных филармоний, концертирующие по всему миру: Лада Лабзина (главный органист концертного зала "Зарядье"), Любовь Шишханова, Владимир Хомяков, Даниэль Зарецкий, Хироко Иноуэ, Тимур Халиуллин, Мансур Юсупов, Алексей Шмитов, Сергей Черепанов, Александр Князев, Рубин Абдуллин, Тарас Багинец, Мария Мохова. Всего за сутки перед гостями выступят 24 музыканта.

"На инаугурацию приглашены представители Книги рекордов Гиннесса для регистрации рекорда самого долгого беспрерывного звучания концертного органа", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что клавишно-духовой орган в "Зарядье" – самый большой музыкальный инструмент Москвы (85 регистров) и один из самых больших в Европе. Он спроектирован специально для концертного зала с учетом его архитектурных особенностей и акустики. Всего в органе установлено 5872 трубы.