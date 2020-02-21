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https://ria.ru/20200221/1565021852.html
Дело "солдата-душителя": ростовчанин 18 лет насиловал и убивал девушек
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РИА Новости

Дело "солдата-душителя": ростовчанин 18 лет насиловал и убивал девушек

08:00 21.02.2020
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© Стоп-кадр видео следственного эксперимента СК РФОбвиняемый в совершении сексуальных преступлений в отношении женщин и их убийствах Давид Сарабашян во время следственного эксперимента
Обвиняемый в совершении сексуальных преступлений в отношении женщин и их убийствах Давид Сарабашян во время следственного эксперимента
© Стоп-кадр видео следственного эксперимента СК РФ
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. В Ростове-на-Дону завершилось расследование уголовного дела Давида Сарабашяна, обвиняемого в серии убийств и изнасилований. Он охотился на девушек с 2000 года, когда служил в армии, а в руки полиции попал лишь в конце 2018-го. О том, почему его так долго не могли поймать, — в материале РИА Новости.

Вечер на хуторе

В ноябре 2001-го в хуторе Ленинаван (примыкает к Октябрьскому району Ростова-на-Дону) пропала 16-летняя Кнкуш Агабабян. Ушла с подругами с дискотеки в местном клубе, но домой так и не вернулась.
"Искали буквально всем хутором, — рассказывает РИА Новости местный житель Андрей. — Прочесывали лесополосы, балки, берега водоемов. Спустя пару дней на тело случайно наткнулись дети, игравшие в футбол. Мяч улетел на территорию заброшенного овощехранилища, один из парней побежал за ним и увидел руку, торчавшую из песка".
© Фото : public domainХутор Ленинаван
Хутор Ленинаван
© Фото : public domain
Хутор Ленинаван
Судебно-медицинская экспертиза показала, что жертву сначала изнасиловали, а затем задушили. В полуторатысячном хуторе, где в основном проживают армяне, жестокое преступление посеяло панику.
"Кнкуш была очень доброй, тихой и воспитанной девушкой, — говорит РИА Новости учительница местной школы Валентина Саркисовна. — Ее гибель шокировала всех. Мы очень боялись за других учениц".
Оперативники допросили участников злополучной дискотеки, друзей и знакомых погибшей, а также проверили всех ранее судимых жителей хутора. Никаких зацепок.
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Последняя надежда

Вечером 16 октября 2018-го по дороге домой пропала 24-летняя ростовчанка Маргарита Кузьминова. Ее искали родственники, друзья и волонтеры.
Девушка жила в новом ЖК на окраине города. С одной стороны комплекса — пустырь, с другой — лесопарк и Северное кладбище. Все прочесали.
"Мы до последнего надеялись найти ее, верили, что произошло какое-то недоразумение, — объясняет РИА Новости подруга погибшей Елена. — Люди не спали ночами: обходили дворы, лесополосы, всюду расклеивали объявления, но Риты нигде не было".
© Фото : с ориентировки ГУ МВД по Ростовской областиМаргарита Кузьминова
Маргарита Кузьминова
© Фото : с ориентировки ГУ МВД по Ростовской области
Маргарита Кузьминова
Через два дня тело девушки обнаружили случайные прохожие. Было ясно, что ее убили и ограбили. Экспертиза показала, что перед этим изнасиловали.
Спустя месяц, в конце ноября, оперативники задержали 38-летнего ростовчанина Давида Сарабашяна.
"Он накинул свернутую в несколько раз куртку на шею незнакомой девушке, и она потеряла сознание, — сообщили в СУ СКР по Ростовской области. — Изнасиловав, задушил. Прихватил с собой личные вещи".
Сарабашяна отправили в СИЗО и решили проверить на причастность к похожим преступлениям. Как уточнили в СК, хотя прямых улик не было, следователю удалось наладить с ним контакт, поэтому на очередном допросе он признался и в других эпизодах. Их оказалось около десяти, включая пять убийств.
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Подростковая травма

Сарабашян вырос в Ленинаване. В хуторе его семью уважали — дед был ветераном Великой Отечественной, дядя погиб в Афганистане. В местной школе даже есть посвященная ему экспозиция.
"Учился Сарабашян так себе, — рассказывает РИА Новости одноклассник Константин. — Занимался тхэквондо и греко-римской борьбой. Отклонений в поведении не припомню. После школы отслужил в армии, потом женился и переехал в Ростов. У него родился сын. Домой наведывался нечасто, близкие отношения ни с кем из прежних знакомых не поддерживал".
Когда в Ленинаване убили школьницу, никто и подумать не мог, что это дело рук Сарабашяна. Тем более он тогда проходил срочную службу в армии.
© Стоп-кадр видео следственного эксперимента СК РФОбвиняемый в совершении сексуальных преступлений в отношении женщин и их убийствах Давид Сарабашян во время следственного эксперимента
Обвиняемый в совершении сексуальных преступлений в отношении женщин и их убийствах Давид Сарабашян во время следственного эксперимента
© Стоп-кадр видео следственного эксперимента СК РФ
Обвиняемый в совершении сексуальных преступлений в отношении женщин и их убийствах Давид Сарабашян во время следственного эксперимента
"Давид был обычным учеником со средней успеваемостью, — объясняет РИА Новости одна из его учительниц Валентина. — Всегда ходил опрятный. Лично я не замечала с его стороны агрессии или злости. Но когда у него был так называемый переходный возраст, родители развелись. Для мальчика это стало сильным ударом, и, мне кажется, внутри что-то надломилось".
После распада семьи мать Сарабашяна уехала к родственникам в другой город, а сыновья — Давид и его младший брат — остались с отцом.
"У нас в основном армянские семьи, в которых разводиться вообще не принято, — добавляет Валентина. — Такое случается очень редко и считается крайней мерой. Многие это осуждают. Разумеется, по хутору сразу поползли слухи. Говорили, что глава семейства тиранил супругу, она не выдержала и ушла".
По словам местных, мать Сарабашяна давно умерла, а в Ленинаване живут его отец и брат.
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Опасная самоволка

"Первые два преступления он совершил в апреле и октябре 2000-го, — сообщили следователи. — Служил в Ростове-на-Дону, самовольно покинул часть и напал на незнакомых девушек 27 и 32 лет. Накинув на шею ремень, перетащил в безлюдное место, где изнасиловал и задушил".
По версии СК, спустя год он вновь ушел в самоволку, приехал в родной хутор и расправился со школьницей. Следующее преступление — в Ростове-на-Дону в 2003-м. Схема прежняя: безлюдное место, одинокая девушка, легкое удушение, изнасилование и убийство. Затем на несколько лет маньяк затаился. К прежнему вернулся в 2015-м, напав на 29-летнюю ростовчанку. Но та оказала сопротивление, Сарабашян стушевался и убежал.
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"Обвиняемый числился в армии, когда произошли первые три убийства, поэтому не попал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов, — заключают в областном управлении СКР. — В связи с истечением сроков давности по нескольким эпизодам расследование прекращено, по остальным все материалы переданы в суд".
Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что Сарабашян полностью вменяем и отдает отчет в своих действиях. Если вину докажут, ему грозит пожизненное лишение свободы.
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