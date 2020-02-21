Дети научили Джастина Бибера танцевать

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. На YouTube-канале программы "Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом" опубликовали видео, на котором певца Джастина Бибера учат танцевать маленькие дети.

Ролик вошел в рубрику Toddlerography. Телеведущий Джеймс Корден и музыкант повторяют движения под песню Бибера Baby за юными хореографами. Взрослым приходится бегать, прыгать, делать колесо и даже исполнять элементы из брейк-данса.

После "урока хореографии" музыкант и телеведущий отдыхают: сидят на полу и пускают мыльные пузыри.

"Как же удивительно Джастин Бибер смотрится с детьми", — написала @HessasAngels в Твиттере.

"Это самое милое видео, которое я видела", — заявила @S_So_Sauccyy_ .