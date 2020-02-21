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РИА Наука
2020-02-21T08:00+0300
https://ria.ru/20200221/1565015400.html
Ученые рассказали, может ли маска защитить от коронавируса
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РИА Новости

Ученые рассказали, может ли маска защитить от коронавируса

08:00 21.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПокупательница в защитной маске в аптеке Владивостока
Покупательница в защитной маске в аптеке Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Альфия Еникеева. По данным Всемирной организации здравоохранения, подтвержденных случаев коронавирусной инфекции уже больше 74 тысяч. Но это неполные сведения, и в ближайшее время стоит ожидать резкого всплеска заболеваемости за пределами Китая, считают специалисты ВОЗ. На фоне подобных пессимистичных прогнозов во всем мире резко выросли продажи медицинских масок. Однако, если верить исследованиям, это не самый эффективный способ защиты.

Экономическое мародерство

В России пока зафиксированы только два случая коронавирусной инфекции (оба пациента — граждане КНР). Как минимум трое россиян заразились вирусом на круизном лайнере Diamond Princess. Но спрос на медицинские маски уже ажиотажный.
Еще в начале февраля аналитическое агентство DSM Group сообщило о трехкратном увеличении продаж медицинских масок в российских аптеках. В результате цена на эти изделия подскочила по всей стране. По информации Федеральной антимонопольной службы России, подорожание защитных масок зафиксировано в 68 субъектах Российской Федерации. В рознице их стоимость возросла в среднем на 104 процента, в оптовой продаже — на 173 процента.
Особо отличился Дагестан, где цена подскочила на 650 процентов. В Курской области, по сообщениям региональных властей, маски подорожали в 35 раз, а в Пермском крае ФАС выявила семикратное увеличение стоимости. В Санкт-Петербурге четыре компании, занимающиеся оптовой продажей масок, одновременно подняли их закупочную цену в полтора раза. Региональное управление ФАС России уже возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении этого случая.
© ВОЗРаспространение коронавирусной инфекции в мире. Данные на 20 февраля 2020 года
Распространение коронавирусной инфекции
© ВОЗ
Распространение коронавирусной инфекции в мире. Данные на 20 февраля 2020 года
В итоге депутаты Государственной думы предложили ввести закон против спекулятивного подорожания, устанавливающий максимальную наценку на медицинские изделия и не допускающий повторения нынешней ситуации.

Частичная защита

"Повышенный спрос на медицинские маски — результат паники, причем напрасной. Я искренне считаю, что большую опасность для нас сейчас представляет не коронавирус. Надо бояться эпидемии гриппа, потому что в России совершенно точно им переболеют больше людей. Что касается эффективности масок, она незначительна. Изделия, продающиеся в аптеках, не пропускают только крупные капли слюны, а вирусы они особо не задерживают. Кроме того, эти маски не предназначены для ношения на улице. Обычно их надевают в помещениях, где работает много народа и есть опасность близкого контакта. На улице они, наоборот, только затрудняют дыхание, особенно в такую погоду. В результате у людей, имеющих проблемы с сердцем или легкими, могут начаться осложнения на этой почве", — полагает заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.
Обыкновенные медицинские маски лишь частично защитят от вирусов, считает заместитель директора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, профессор Александр Горелов. У них нет фильтра, они оставляют глаза незащищенными и неплотно прилегают к коже.
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"Вирусы не знают границ. Если ты надел маску, ты не полностью защищен. Конечно, если носить так называемый респираторный лепесток, который якобы на 98 процентов защищает, шансов заразиться меньше. Но его, как, впрочем, и обыкновенную медицинскую маску, надо менять каждые два часа. И при первом же намокании снимать. Иначе никакого смысла в таком предохранении нет", — отмечает профессор.
По словам собеседников агентства, намного эффективнее соблюдать простейшие правила гигиены — мыть руки с мылом, пользоваться спиртосодержащими и дезинфицирующими салфетками, обрабатывать поверхности обыкновенными моющими средствами и вести здоровый образ жизни.
Что касается вирусных инфекций, от которых уже существуют вакцины — например, от гриппа, — ничего эффективнее прививки нет, подчеркивает Виталий Зверев.
Именно поэтому исследователи сейчас все силы бросили на разработку вакцины против нового коронавируса. В Китае сейчас на мышах тестируется средство на основе матричной РНК. Однако проверить ее действие на человеке получится не раньше лета.
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Согласно работе американских исследователей, медицинские маски защищают от возбудителей гриппа не хуже респираторов. При близком контакте с больными они ограничивают попадание в дыхательные пути частиц размером до 0,3 микрона. Однако речь идет только об их ношении на территории больниц.
На улице, в общественных местах и транспорте обычные маски почти не защищают даже от аэрозольных частиц размером меньше 2,5 микрона. Правда, ученые проверяли эффективность использования масок при сильном загрязнении воздуха. Кроме того, респираторы и более дорогие модели масок (трех- и четырехслойные) лучше справлялись со своей задачей, хотя и не обеспечивали стопроцентной защиты.
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Российские исследователи из Института химии твердого тела и механохимии СО РАН считают, что если внутренний слой таких масок (его делают из особого синтетического материала мельтблауна) обработать ионами серебра, то можно ограничить попадание вирусов и бактерий в организм человека.
По данным официального издания Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири", ученые уже протестировали такие улучшенные маски в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор". Они не пропускали стафилококки и кишечные палочки E. Coli. Обработанный серебром мельтблаун моментально убивал микроорганизмы. Более того, средство защиты противостояло бактериям в течение десяти часов.
Авторы разработки утверждают, что такое изделие способно самоочищаться. Иными словами, маску можно носить несколько дней подряд. На этой неделе в Новосибирске произвели первую партию улучшенных средств защиты. Но будут ли они столь же эффективно защищать от коронавируса, пока неизвестно.
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РИА НаукаРаспространение нового коронавирусаЦентральный НИИ эпидемиологии РоспотребнадзораКоронавирусыЗдоровьеРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗНовосибирскКитайПермский край
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