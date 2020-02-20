Число заболевших коронавирусом на Diamond Princess достигло 634

ТОКИО, 20 фев - РИА Новости. Число лиц с судна Число лиц с судна Diamond Princess в Японии с диагнозом коронавируса достигло 634 после того, как выявлены 13 новых инфицированных - двое среди экипажа и 11 среди пассажиров, сообщило в четверг министерство здравоохранения страны.

Из примерно 3700 пассажиров и членов экипажа судна, которые находились на нем до двухнедельного карантина, завершившегося накануне, диагностические тесты на новый вирус прошли в общей сложности 3 062 человека.

Diamond Princess в порту Йокогама за два дня покинули 717 человек, в том числе шестеро граждан РФ, у которых не было выявлено симптомов заболеваний и тесты были отрицательными.

Как ожидается, высадка всех пассажиров с круизного лайнера должна завершиться 21 февраля.

На Diamond Princess остаются 14 российских граждан, в больницах находятся четверо россиян. Японские врачи подтвердили диагноз коронавируса как минимум троим пассажирам из России.

Судно прибыло в Японию 3 февраля и поставлено на карантин, когда выяснилось, что один из сошедших в Гонконге туристов заболел коронавирусом. Кроме того, два японских чиновника заразились коронавирусом на лайнере Diamond Princess в Японии - из министерства здравоохранения и секретариата кабинета министров страны - при выполнении служебного долга. Теперь они госпитализированы.