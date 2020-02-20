Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-20T15:55+0300
https://ria.ru/20200220/1565015999.html
Число заболевших коронавирусом на Diamond Princess достигло 634
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564949696_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_e560af9f63d2eca9299b1fd52d7c41f8.jpg
РИА Новости

Число заболевших коронавирусом на Diamond Princess достигло 634

15:55 20.02.2020
869
© РИА Новости / Иван ЗахарченкоПассажиры на судне Diamond Princess в Японии
Пассажиры на судне Diamond Princess в Японии
© РИА Новости / Иван Захарченко
Пассажиры на судне Diamond Princess в Японии
ТОКИО, 20 фев - РИА Новости. Число лиц с судна Diamond Princess в Японии с диагнозом коронавируса достигло 634 после того, как выявлены 13 новых инфицированных - двое среди экипажа и 11 среди пассажиров, сообщило в четверг министерство здравоохранения страны.
Из примерно 3700 пассажиров и членов экипажа судна, которые находились на нем до двухнедельного карантина, завершившегося накануне, диагностические тесты на новый вирус прошли в общей сложности 3 062 человека.
Судно Diamond Princess в порту Йокогама
Вчера, 09:48
Два японских чиновника заразились коронавирусом на Diamond Princess
Diamond Princess в порту Йокогама за два дня покинули 717 человек, в том числе шестеро граждан РФ, у которых не было выявлено симптомов заболеваний и тесты были отрицательными.
Как ожидается, высадка всех пассажиров с круизного лайнера должна завершиться 21 февраля.
На Diamond Princess остаются 14 российских граждан, в больницах находятся четверо россиян. Японские врачи подтвердили диагноз коронавируса как минимум троим пассажирам из России.
Судно прибыло в Японию 3 февраля и поставлено на карантин, когда выяснилось, что один из сошедших в Гонконге туристов заболел коронавирусом. Кроме того, два японских чиновника заразились коронавирусом на лайнере Diamond Princess в Японии - из министерства здравоохранения и секретариата кабинета министров страны - при выполнении служебного долга. Теперь они госпитализированы.
Власти Японии сообщили о гибели двух японских пожилых граждан с судна Diamond Princess, всего в Японии умерли от коронавируса и осложнений 3 человека.
Автомобиль скорой помощи у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
Вчера, 07:26
Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом
010131
Обсудить 1
Diamond PrincessРаспространение нового коронавирусаЯпонияВ мире
Рекомендуем
Ситуация в Новых Санжарах Полтавской области
Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями
Судно Diamond Princess в порту Йокогама
Два японских чиновника заразились коронавирусом на Diamond Princess
Автобус выезжает из терминала в порту Йокогама, в котором находится круизный лайнер Diamond Princess
Россиян с коронавирусом госпитализируют с японского лайнера
Люди в защитных медицинских масках
Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая выросло до 1076
Судно Diamond Princess в порту Йокогама
Лайнер Diamond Princess в Японии покинули 274 человека
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
В Раде сообщили о двух вылечившихся украинцах с Diamond Princess
Выставочный центр в городе Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами
Число погибших от коронавируса в Хубэе выросло до 2144 человек
Медицинские работники в больнице Цзиньинтань в Ухани
СМИ сообщили о выздоровлении всех заболевших коронавирусом в Индии
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Ситуация с коронавирусом в Иране некритична, заявил медик
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
Число заразившихся коронавирусом на Diamond Princess достигло 621
Санитарно-контрольный пункт в Ухани, КНР
Иран сообщил о трех новых случаях заражения коронавирусом
На одной из улиц в центре Сеула
Мэр южнокорейского города Тэгу призвал граждан не выходить из дома
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК прокомментировал убийство гражданина Китая, переболевшего ОРВИ
Полицейские в защитных костюмах во время эвакуации жителей из жилого дома в Гонконге
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
Автомобиль скорой помощи у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:48Эксперт оценил идею повысить налог на старые автомобили
05:45Американское издание назвало преимущества Су-35 перед F-15EX
05:44Третья группа пассажиров Diamond Princess начала покидать судно
05:32В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
04:39МВД заявило о 22 обращениях МФО из-за утечки баз данных клиентов
04:39Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
04:36Депутат Госдумы рассказал о планах "Поискового движения России"
Лента новостейМолния