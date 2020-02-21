Лекарства приморских льготников загрузят в компьютер

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости.Уже в апреле в Приморье заработает информационная система распределения льготных лекарств. Она поможет контролировать и оптимизировать все процессы, связанные с закупкой, хранением и выдачей препаратов для особых категорий пациентов.

В системе одновременно будут работать сотрудники министерства здравоохранения Приморья, они будут планировать и закупать льготные лекарства в соответствии с заявками медучреждений и финансами. Врачам больниц и поликлиник края разрешат выписывать рецепты и оформлять плановые заявки на лекарства и медицинские изделия для льготников. В 62 аптеках фармацевты смогут вести учет отпущенных рецептов и рецептов, находящихся на отложенном обеспечении, и остатков препаратов.

Кроме того, в системе планируется организовать единую базу нормативно-справочной информации по лекарственным средствам, медицинским изделиям и продуктам лечебного питания. Сведения будут доступны представителям органов власти, учреждениям здравоохранения и аптекам.