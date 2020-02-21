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2020-02-21T08:00+0300
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Лекарства приморских льготников загрузят в компьютер
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РИА Новости

Лекарства приморских льготников загрузят в компьютер

08:00 21.02.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевПокупательница в аптеке
Покупательница в аптеке
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости.Уже в апреле в Приморье заработает информационная система распределения льготных лекарств. Она поможет контролировать и оптимизировать все процессы, связанные с закупкой, хранением и выдачей препаратов для особых категорий пациентов.
В системе одновременно будут работать сотрудники министерства здравоохранения Приморья, они будут планировать и закупать льготные лекарства в соответствии с заявками медучреждений и финансами. Врачам больниц и поликлиник края разрешат выписывать рецепты и оформлять плановые заявки на лекарства и медицинские изделия для льготников. В 62 аптеках фармацевты смогут вести учет отпущенных рецептов и рецептов, находящихся на отложенном обеспечении, и остатков препаратов.
Кроме того, в системе планируется организовать единую базу нормативно-справочной информации по лекарственным средствам, медицинским изделиям и продуктам лечебного питания. Сведения будут доступны представителям органов власти, учреждениям здравоохранения и аптекам.
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"Когда существует большое количество децентрализованных баз медицинских и аптечных систем, всевозможных разрозненных справочников, довольно сложно оперативно консолидировать необходимую информацию. <…> Именно поэтому все больше регионов внедряют единые региональные базы данных, позволяющие в короткое время получать самые подробные и достоверные сведения о запасах льготных лекарств и потребностях в них у населения", – заявил заместитель председателя правительства – министр цифрового развития и связи Приморского края Сергей Максимчук. Он добавил, что в системе предусмотрены строгие требования безопасности для хранения персональных данных пациентов.
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Хорошие новостиХорошие новостиПриморский край
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