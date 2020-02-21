Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-21T00:28+0300
https://ria.ru/20200221/1564963627.html
Памятник Джорджу Вашингтону в столице США
https://cdn21.img.ria.ru/images/148601/59/1486015906_0:180:3072:1908_1036x0_80_0_0_09cdab5a8f3027e3c7b2b24e16b062f2.jpg
РИА Новости

Памятник Джорджу Вашингтону в столице США

00:28 21.02.2020
670
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на монумент Вашингтона
Вид на монумент Вашингтона
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Монумент Джорджа Вашингтона – одна из главных достопримечательностей американской столицы.
Облицованный мрамором гранитный обелиск возвышается на Национальной аллее в Вашингтоне между Белым домом и Капитолием. До постройки Эйфелевой башни в Париже он был самым высоким сооружением в мире. Высота памятника составляет 555 футов, 5 и 1/8 дюйма (169,294 метра).
Монумент Вашингтона построен в форме египетского обелиска, напоминающего о безвременье древних цивилизаций. По задумке создателей, он олицетворяет уважение и благодарность, которые американская нация испытывает к своему отцу-основателю – Джорджу Вашингтону (1732-1799). Памятник первому американскому президенту был открыт 21 февраля 1885 года.
Процесс его создания начался в 1833 году с образования Вашингтонского общества национальных памятников, которое начало сбор пожертвований на монумент. В 1845 году для сооружения монумента был выбран проект Роберта Миллса.
Проект предусматривал обелиск высотой 600 футов с почти плоской вершиной, окруженный колоннадой, внутри которой статуи 30 героев войны за независимость образуют национальный пантеон. Обелиск должна была венчать статуя Вашингтона в колеснице. Стоимость проекта первоначально оценивалось в 200 тысяч долларов.
В январе 1848 года было получено разрешение конгресса на строительство памятника.
В апреле 1848 года из-за нехватки средств Вашингтонское национальное общество памятников дало указание Миллсу изменить первоначальный проект, понизить высоту обелиска до 500 футов с основанием площадью 55 футов и вершиной площадью 35 футов. Сооружение пантеона было решено отложить до завершения строительства монумента.
4 июля 1848 года в торжественной обстановке был заложен первый камень. Строители начали работы над фундаментом из голубого гнейса в форме квадратной пирамиды, а затем приступили к сооружению надземной мраморной конструкции. К 1854 году памятник достиг высоты 156 футов над землей, но строительство было остановлено в связи с отсутствием средств. Архитектор Роберт Миллс умер в 1855 году, более двух десятилетий обелиск стоял недостроенным.
Сооружение монумента было возобновлено в 1876 году решением конгресса США, который взял на себя обязательства по финансированию и строительству. Завершение работ было поручено Инженерному корпусу армии США, возглавляемому Томасом Линкольном Кейси. В течение четырех лет строители усиливали опору у основания фундамента, который должен был выдержать большой вес конструкции. Планы по дорогому декору были пересмотрены, это позволило снизить стоимость и ускорить строительство.
В декабре 1884 года сооружение монумента было завершено. Уже после открытия памятника внутри него было завершено строительство железной лестницы. Монумент Вашингтона впервые был доступен для публики в 1886 году. В 1888 году он был оборудован лифтом. В 1901 году оригинальный паровой лифт был заменен электрическим лифтом.
В стенах лестничной клетки посетители монумента могут увидеть 193 памятных камня, подаренных людьми со всего мира, различными обществами или городами и штатами, которые внесли свой вклад в строительство сооружения.
В 1933 году памятник перешел в юрисдикцию Службы национальных парков, на монументе была проведена первая реставрация. Впоследствии реставрационные работы были проведены в 1964 году и в 1998-2001 годах.
В 2011 году из-за землетрясения магнитудой 5,8 монумент получил несколько трещин и был закрыт. Он был открыт для посещения после проведения необходимых работ по восстановлению в 2014 году.
В 2015 году Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщило о новом измерении монумента по стандартам международного Совета по высотным зданиям и городской среде, которое установило его высоту 554 фута 7 и 11/32 дюйма (169,046 метра), то есть примерно на 24,8 сантиметра меньше, чем считалось ранее.
Измерение производилось в практических целях – ученые стремились узнать, не повлияло ли на обелиск землетрясение 2011 года. Как выяснилось при другом исследовании, проведенном в 2012 году, монумент с 1901 года осел примерно на 2,25 дюйма, или 5,7 сантиметра, но эффекта землетрясения в этой осадке не прослеживается.
В 2016-2019 годах памятник Джорджу Вашингтону был вновь закрыт в связи с заменой лифта.
В сентябре 2019 года состоялось торжественное открытие монумента Джорджа Вашингтону с участием первой леди США Меланьи Трамп и учащихся городских школ.
Материал подготовлен на основе информации РИА новости и открытых источников
100102
Обсудить 0
Джордж ВашингтонВашингтон (штат)СШАСправкиВ мире
Рекомендуем
Вид на Сеул
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
Владислав Сурков
Биография Владислава Суркова
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Новый коронавирус может стать хронической болезнью, считает эксперт
Пациент, выздоровевший после заболевания коронавирусом, сдает кровь в больнице китайского города Ляньюньган
Пик эпидемии коронавируса пройден, заявили в Китае
Здание Министерства культуры в Москве
Сергей Обрывалин стал первым замминистра культуры
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
Страны Меркосур договорились о совместной борьбе с коронавирусом
Экс-президент Боливии Эво Моралес
Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
Выставочный центр в городе Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами
Число погибших от коронавируса в Хубэе выросло до 2144 человек
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
В зале заседаний парламента Ирана
Процедура выборов в парламент Ирана
Полиция в Новой Зеландии
Убийца британки в Новой Зеландии получил пожизненный срок
Линии электропередач
Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО)
Дальневосточный леопард
На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Антонов: ни одна страна не сможет создать себе "островок безопасности"
Полицейские в защитных костюмах во время эвакуации жителей из жилого дома в Гонконге
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:11Убившего мать и поджегшего квартиру жителя ХМАО приговорили к колонии
11:11Зараженных коронавирусом нашли в пяти тюрьмах в трех провинциях Китая
11:11На выборах в Иране проголосовал президент Хасан Роухани
11:09В Италии выявили четвертый случай заражения новым коронавирусом
11:08Прокурор проверит сообщение о загрязнении акватории в Приморье
11:07Русский культурный фестиваль M.ART начался в Израиле
11:06Рогозин не раскрыл количество пусков в 2020 году из-за журналистов
11:03Универсальность Конституции имеет предел, считает Хабриева
11:02Прокурор запросил девять лет колонии для экс-министра обороны Украины
11:02В рабочей группе назвали цели конституционных изменений в России
11:00В Кирове избили журналиста во время съемки сюжета о нарушителях ПДД
10:55Роскосмос примет участие в авиасалоне Фарнборо
10:50Фитнес-тренер назвал три ошибки, мешающие избавиться от жира на животе
10:50ООН направила в Донбасс шесть грузовиков с гуманитарной помощью
10:49Хафтар обещал защитить ливийцев в случае провала переговоров в Женеве
10:46Посол США приветствовал возобновление межливийских переговоров
10:43В Москве пожарные спасли пять человек и кота при возгорании в доме
10:41В Чувашии десятый по счету министр лишился должности
10:37Путин, Меркель и Макрон поддержали соблюдение перемирия в Ливии
10:34В Минпромторге объяснили идею повышения налога на старые автомобили
Лента новостейМолния