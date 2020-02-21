Памятник Джорджу Вашингтону в столице США

Монумент Вашингтона построен в форме египетского обелиска, напоминающего о безвременье древних цивилизаций. По задумке создателей, он олицетворяет уважение и благодарность, которые американская нация испытывает к своему отцу-основателю – Джорджу Вашингтону (1732-1799). Памятник первому американскому президенту был открыт 21 февраля 1885 года

Процесс его создания начался в 1833 году с образования Вашингтонского общества национальных памятников, которое начало сбор пожертвований на монумент. В 1845 году для сооружения монумента был выбран проект Роберта Миллса.

Проект предусматривал обелиск высотой 600 футов с почти плоской вершиной, окруженный колоннадой, внутри которой статуи 30 героев войны за независимость образуют национальный пантеон. Обелиск должна была венчать статуя Вашингтона в колеснице. Стоимость проекта первоначально оценивалось в 200 тысяч долларов.

В январе 1848 года было получено разрешение конгресса на строительство памятника.

В апреле 1848 года из-за нехватки средств Вашингтонское национальное общество памятников дало указание Миллсу изменить первоначальный проект , понизить высоту обелиска до 500 футов с основанием площадью 55 футов и вершиной площадью 35 футов. Сооружение пантеона было решено отложить до завершения строительства монумента.

4 июля 1848 года в торжественной обстановке был заложен первый камень. Строители начали работы над фундаментом из голубого гнейса в форме квадратной пирамиды, а затем приступили к сооружению надземной мраморной конструкции. К 1854 году памятник достиг высоты 156 футов над землей, но строительство было остановлено в связи с отсутствием средств. Архитектор Роберт Миллс умер в 1855 году, более двух десятилетий обелиск стоял недостроенным.

Сооружение монумента было возобновлено в 1876 году решением конгресса США, который взял на себя обязательства по финансированию и строительству. Завершение работ было поручено Инженерному корпусу армии США, возглавляемому Томасом Линкольном Кейси. В течение четырех лет строители усиливали опору у основания фундамента, который должен был выдержать большой вес конструкции. Планы по дорогому декору были пересмотрены, это позволило снизить стоимость и ускорить строительство.

В декабре 1884 года сооружение монумента было завершено. Уже после открытия памятника внутри него было завершено строительство железной лестницы. Монумент Вашингтона впервые был доступен для публики в 1886 году. В 1888 году он был оборудован лифтом. В 1901 году оригинальный паровой лифт был заменен электрическим лифтом.

В стенах лестничной клетки посетители монумента могут увидеть 193 памятных камня, подаренных людьми со всего мира, различными обществами или городами и штатами, которые внесли свой вклад в строительство сооружения.

В 1933 году памятник перешел в юрисдикцию Службы национальных парков, на монументе была проведена первая реставрация. Впоследствии реставрационные работы были проведены в 1964 году и в 1998-2001 годах.

В 2011 году из-за землетрясения магнитудой 5,8 монумент получил несколько трещин и был закрыт. Он был открыт для посещения после проведения необходимых работ по восстановлению в 2014 году.

В 2015 году Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщило о новом измерении монумента по стандартам международного Совета по высотным зданиям и городской среде, которое установило его высоту 554 фута 7 и 11/32 дюйма (169,046 метра), то есть примерно на 24,8 сантиметра меньше, чем считалось ранее.

Измерение производилось в практических целях – ученые стремились узнать , не повлияло ли на обелиск землетрясение 2011 года. Как выяснилось при другом исследовании, проведенном в 2012 году, монумент с 1901 года осел примерно на 2,25 дюйма, или 5,7 сантиметра, но эффекта землетрясения в этой осадке не прослеживается.

В 2016-2019 годах памятник Джорджу Вашингтону был вновь закрыт в связи с заменой лифта.

В сентябре 2019 года состоялось торжественное открытие монумента Джорджа Вашингтону с участием первой леди США Меланьи Трамп и учащихся городских школ.