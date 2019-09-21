Меланья Трамп оконфузилась на открытии памятника Джорджу Вашингтону

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытии монумента Джорджу Вашингтону в американской столице. Соответствующее видео опубликовано в Twitter Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытии монумента Джорджу Вашингтону в американской столице. Соответствующее видео опубликовано в Twitter Washington Examiner

На ролике видно, что супруге президента не удается справиться с большими ножницами и разрезать праздничную ленту вместе с остальными участниками церемонии. В результате первая леди была вынуждена отдать ножницы стоящему рядом мужчине.

ICYMI: @FLOTUS Melania Trump cut the ribbon as the Washington Monument has officially reopened, encouraging people to get outside and experience what public and federal have to offer. pic.twitter.com/B0vwp5VcFp — Washington Examiner (@dcexaminer) September 20, 2019

Торжественная церемония проходила в центре американской столицы, в ней, помимо супруги Дональда Трампа, приняли участие учащиеся городских школ и чиновники.