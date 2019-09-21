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РИА Новости

Меланья Трамп оконфузилась на открытии памятника Джорджу Вашингтону

03:33 21.09.2019 (обновлено: 11:27 21.09.2019)
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© Twitter Washington ExaminerКонфуз Меланьи Трамп на открытии монумента Вашингтону
Конфуз Меланьи Трамп на открытии монумента Вашингтону
© Twitter Washington Examiner
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытии монумента Джорджу Вашингтону в американской столице. Соответствующее видео опубликовано в Twitter Washington Examiner.
На ролике видно, что супруге президента не удается справиться с большими ножницами и разрезать праздничную ленту вместе с остальными участниками церемонии. В результате первая леди была вынуждена отдать ножницы стоящему рядом мужчине.
Торжественная церемония проходила в центре американской столицы, в ней, помимо супруги Дональда Трампа, приняли участие учащиеся городских школ и чиновники.
Памятник находился на реставрации с 2016 года. Обелиск высотой 169 метров является самым высоким в мире и самой высокой конструкцией, выполненной преимущественно из камня.
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Меланья ТрампСШАВ мире
Популярные комментарии
Я вижу только красивую женщину с нелепым инструментом в руках. Оконфузились устроители церемонии.
21 сентября, 11:28
dejavu_2001
1510002
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