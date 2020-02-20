В стычках в Полтавской области пострадали девять полицейских

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Девять полицейских и один гражданский обратились за медицинской помощью после стычек в Полтавской области из-за эвакуации граждан Украины и ряда иностранцев из Китая на фоне вспышки нового типа коронавируса, сообщила в четверг пресс-служба областного отделения Нацполиции.
Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения вернувшихся в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали их автобусы камнями.
"В настоящее время за медицинской помощью обратились девять полицейских и одно гражданское лицо", - говорится в сообщении на сайте полиции.
По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части "массовые беспорядки" и "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".
Ранее замминистра здравоохранения Виктора Ляшко сообщил, что власти эвакуировали 73 человек из Китая в связи со вспышкой нового типа коронавируса, на борт не допустили трех украинцев и одну иностранку. В четверг самолет с эвакуированными приземлился в Харькове после дозаправки в Киеве. Пресс-служба МВД Украины сообщила, что все эвакуированные из Китая, где распространяется коронавирус нового типа, будут находиться в санатории Национальной гвардии "Новые Санжары" В Полтавской области. По данным полиции, жители поселка перекрыли дорогу, протестуя против размещения эвакуированных из Китая на территории их населенного пункта, при попытке ее разблокирования произошла потасовка. В МВД заявили, что все попытки помешать размещению прилетевших из Китая будут пресечены.
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