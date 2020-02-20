В стычках в Полтавской области пострадали девять полицейских

Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения вернувшихся в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали их автобусы камнями.

Ранее замминистра здравоохранения Виктора Ляшко сообщил, что власти эвакуировали 73 человек из Китая в связи со вспышкой нового типа коронавируса, на борт не допустили трех украинцев и одну иностранку. В четверг самолет с эвакуированными приземлился в Харькове после дозаправки в Киеве. Пресс-служба МВД Украины сообщила, что все эвакуированные из Китая, где распространяется коронавирус нового типа, будут находиться в санатории Национальной гвардии "Новые Санжары" В Полтавской области. По данным полиции, жители поселка перекрыли дорогу, протестуя против размещения эвакуированных из Китая на территории их населенного пункта, при попытке ее разблокирования произошла потасовка. В МВД заявили, что все попытки помешать размещению прилетевших из Китая будут пресечены.