Трамп продлил санкции против окружения ливийского экс-лидера Каддафи

Санкции предусматривают, в первую очередь, блокировку всех активов Каддафи, его окружения и его правительства, которые находятся в американской юрисдикции. В случае снятия санкций, что автоматически могло бы произойти 25 февраля, доступ к активам получили бы люди, против которых вводились эти санкции, в том числе дети Каддафи.