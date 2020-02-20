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Трамп продлил санкции против окружения ливийского экс-лидера Каддафи
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РИА Новости

Трамп продлил санкции против окружения ливийского экс-лидера Каддафи

23:14 20.02.2020
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Университете Висконсин-Милуоки
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Университете Висконсин-Милуоки
© REUTERS / Kevin Lamarque
ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп принял решение продлить на год санкции, введенные еще в феврале 2011 года против бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи и его окружения, сообщает пресс-служба Белого дома.
"Ситуация в Ливии продолжает представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, и необходимы меры для защиты от расходования активов или других злоупотреблений со стороны членов семьи Каддафи, их сообщников и других лиц, препятствующих национальному примирению в Ливии", - говорится в уведомлении Трампа, переданном в конгресс США.
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Санкции предусматривают, в первую очередь, блокировку всех активов Каддафи, его окружения и его правительства, которые находятся в американской юрисдикции. В случае снятия санкций, что автоматически могло бы произойти 25 февраля, доступ к активам получили бы люди, против которых вводились эти санкции, в том числе дети Каддафи.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
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Дональд ТрампМуаммар КаддафиЛивияСШАВ мире
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