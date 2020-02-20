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Шнуров стихами ответил на реакцию на свое вступление в "Партию Роста"
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РИА Новости

Шнуров стихами ответил на реакцию на свое вступление в "Партию Роста"

22:30 20.02.2020 (обновлено: 05:11 21.02.2020)
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© Фото : Всероссийская политическая партия "Партия Роста"Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе
Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе
© Фото : Всероссийская политическая партия "Партия Роста"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Российский музыкант Сергей Шнуров, который вступил в "Партию Роста", стихотворением отреагировал на широкий общественный резонанс вокруг своего решения.
Шнуров стал членом петербургского отделения "Партии Роста" и не исключил возможности своего участия в выборах в Госдуму в 2021 году. В четверг глава партии Борис Титов в Петербурге на встрече с председателями региональных отделений партии вручил музыканту партбилет.
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"Пнул тему, видимо, больную/ Я рад, что всем не безразличен/ Умы нешуточно волную/ Партийным жестом, воплем, кличем", - написал Шнуров в своем Instagram, призвав также "считать по осени цыплят".
В комментариях некоторые пользователи критикуют музыканта, называя его вступление в "Партию Роста" лицемерным поступком. "Теперь уже не "Шнур", а Сергей Владимирович", - иронизирует один из них.
Ранее лидер фракции партии в законодательном собрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева высказала мнение, что Шнуров, ставший ее однопартийцем, выступает в роли представителя поколения, недоверчивого к политике. Она предположила, что музыкант может возглавить в "Партии Роста" направление культуры и искусства.
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Партия ростаБорис ТитовГосдума РФШнур (Сергей Шнуров)Санкт-ПетербургПолитика
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