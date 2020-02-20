Шнуров стихами ответил на реакцию на свое вступление в "Партию Роста"

Что не новость, то песня! Безумные, но реальные истории

В комментариях некоторые пользователи критикуют музыканта, называя его вступление в "Партию Роста" лицемерным поступком. "Теперь уже не "Шнур", а Сергей Владимирович", - иронизирует один из них.