Турция не участвовала в совместном с Россией патрулировании в Сирии

Совместное российско-турецкое патрулирование проходило 17 февраля.

"В связи с неприбытием турецкой стороны для участия в совместном патрулировании, подразделения российской военной полиции в одностороннем порядке осуществили патрулирование по маршруту: Камышлы – Дейруна-Ага – Бакароглу – Муси-Гора – Гири-Дера – Шейх-Ибрагим – Каргу – Делви-Кара – Делви-Кара – Батерзан – Дейруна-Ага – Камышлы в провинции Хасеке", - сказал он.

Он сообщил, что российская военная полиция продолжила патрулирование по маршрутам Аджами – Эль-Хутта – Мешерфа – Тлейла – Абу-Эль-Кафт – Эль-Бира – Харуфия – Кебир – Хамир-Лабда – Кабер-Кебир – южная окраина Мембидж – Курд-Тахтани – Бозгёкли – Мешерфет-Эль-Буайр – Делиафар – Халед-Эль-Хиджан – Маисра – Аджами; Аджами – Козджали-Кебир – Абу-Эль-Кафт – Хамир-Лабда – Кабер-Кебир – южная окраина Мембидж – Мешерфа-Сегира – Расм-Эль-Мешерфа – Мешерфа-Сегира – восточная окраина Мембидж – Курд-Тахтани – Бозгёкли – Мешерфет-Эль-Буайр – Делиафар – Халед-Эль-Хиджан – Маисра – Аджами в провинции Алеппо.

Патрулирование также прошло в провинции Хасеке по маршруту: Камышлы – Электроподстанция Мабрук – Камышлы. Кроме того, силы армейской авиации провели воздушное патрулирование.

"Все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий", - отметил глава ЦПВС.