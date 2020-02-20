Турция не участвовала в совместном с Россией патрулировании в Сирии

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Турция не приняла участия в совместном с РФ патрулировании сирийско-турецкой границы, военная полиция РФ продолжила патрулирование на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Хасеке и Алеппо, сообщил на брифинге в четверг руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.
Совместное российско-турецкое патрулирование проходило 17 февраля.
"В связи с неприбытием турецкой стороны для участия в совместном патрулировании, подразделения российской военной полиции в одностороннем порядке осуществили патрулирование по маршруту: Камышлы – Дейруна-Ага – Бакароглу – Муси-Гора – Гири-Дера – Шейх-Ибрагим – Каргу – Делви-Кара – Делви-Кара – Батерзан – Дейруна-Ага – Камышлы в провинции Хасеке", - сказал он.
Он сообщил, что российская военная полиция продолжила патрулирование по маршрутам Аджами – Эль-Хутта – Мешерфа – Тлейла – Абу-Эль-Кафт – Эль-Бира – Харуфия – Кебир – Хамир-Лабда – Кабер-Кебир – южная окраина Мембидж – Курд-Тахтани – Бозгёкли – Мешерфет-Эль-Буайр – Делиафар – Халед-Эль-Хиджан – Маисра – Аджами; Аджами – Козджали-Кебир – Абу-Эль-Кафт – Хамир-Лабда – Кабер-Кебир – южная окраина Мембидж – Мешерфа-Сегира – Расм-Эль-Мешерфа – Мешерфа-Сегира – восточная окраина Мембидж – Курд-Тахтани – Бозгёкли – Мешерфет-Эль-Буайр – Делиафар – Халед-Эль-Хиджан – Маисра – Аджами в провинции Алеппо.
Патрулирование также прошло в провинции Хасеке по маршруту: Камышлы – Электроподстанция Мабрук – Камышлы. Кроме того, силы армейской авиации провели воздушное патрулирование.
"Все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий", - отметил глава ЦПВС.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
23 октября 2019, 20:46Новые российско-турецкие договоренности по Сирии