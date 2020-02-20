Метеорологи пообещали теплый март в европейской части России

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Гидрометцентр России прогнозирует погоду в европейской части страны в марте теплой, но не выше нормы, а в азиатской он станет продолжением зимы, заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Мы прогнозируем, что (в европейской части страны - ред.) март будет не выше нормы, не супер теплый месяц. Для азиатской территории - это совершенно зимний месяц. Там высота снега сейчас 60-68 сантиметров", - сказал он.
Вильфанд добавил, что возможно в марте выпадение снега и морозы до минус 20 в азиатской части РФ, но они будут кратковременными.