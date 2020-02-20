Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-20T21:05+0300
https://ria.ru/20200220/1565031596.html
Эрдоган провел в Стамбуле переговоры с главой ПНС Ливии
https://cdn23.img.ria.ru/images/156006/85/1560068598_0:103:3021:1802_1036x0_80_0_0_06ab7249171aafddb2a45a193e8c8f4e.jpg
РИА Новости

Эрдоган провел в Стамбуле переговоры с главой ПНС Ливии

21:05 20.02.2020
864
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
АНКАРА, 20 фев - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган принял в Стамбуле главу ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, сообщила администрация турецкого лидера на фоне обострения ситуации в Ливии.
Встреча Эрдогана с Сарраджем не была предусмотрена в рабочем графике президента Турции, который был накануне распространен его администрацией. О содержании переговоров не сообщается.
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, ведут огонь на позиции в районе аль-Савани к югу от ливийской столицы Триполи
19 февраля, 12:08
Стороны конфликта в Ливии не готовы к компромиссу, считает эксперт
ПНС Ливии ранее объявило о приостановке участия в переговорах по военным вопросам в Женеве из-за обстрела порта Триполи Ливийской национальной армией. Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара заявила, что во вторник нанесла удары по складу оружия и боеприпасов в порту ливийской столицы Триполи в ответ на нарушение прекращения огня со стороны террористических группировок. ЛНА также заявила об уничтожении прибывшего в порт Триполи турецкого судна с оружием и боеприпасами.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите премьер-министр правящего в Триполи ПНС Саррадж и командующий ЛНА Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам конфликта. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА Хафтара.
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр обороны РФ Сергей Шойгу
19 февраля, 13:49
Шойгу обсудил с Хафтаром обстановку в Ливии
270104
Обсудить 1
Правительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджХалифа ХафтарЛивияТурцияСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Рекомендуем
Турецкий военный в провинции Идлиб
Турция намерена продолжить переговоры с Россией по Идлибу
Последствия обстрела турецкой артиллерии в Идлибе: кадры с места событий
Опубликовано видео последствий обстрела территории Сирии Турцией
Здание МИД России
МИД России выразил озабоченностью поддержкой Турцией боевиков в Сирии
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
Турция заявила, что США могут предоставить комплексы Patriot
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Турция заявила, что обострение в Идлибе не повлияет на планы по С-400
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
Турция сильно рискует, помогая группировкам в Сирии, считают эксперты
Сирийские боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Отношения России и Турции балансируют на грани, считает политолог
Сирийские боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Ухудшение отношений с Россией невыгодно Турции, считает эксперт
Патруль российской военной полиции в Сирии
Турция не участвовала в совместном с Россией патрулировании в Сирии
Здание МИД России
МИД России усомнился в способности Киева прекратить войну в Донбассе
Здание МИД России
В МИД назвали условие проведения нового "нормандского" саммита
Президент Франции Эмманюэль Макрон, президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель
Путин, Меркель и Макрон провели телефонный разговор
Пуск ракеты-носителя Союз-2 с аппаратом Меридиан-М на космодроме Плесецк
Источник рассказал об угрозе аварии при запуске "Союза-2"
Бомбардировщик Су-24 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии
Фронтовой бомбардировщик Су-24
СМИ сообщили о попытках боевиков сбить российский Су-24 в Идлибе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18Посольство РФ ответило на заявление Канады о кибератаках против Грузии
06:12В Китае рассказали, когда начнутся испытания вакцины от коронавируса
06:09NYT: разведка в США считает, что РФ вновь помогает Трампу на выборах
05:48Эксперт оценил идею повысить налог на старые автомобили
05:45Американское издание назвало преимущества Су-35 перед F-15EX
05:44Третья группа пассажиров Diamond Princess начала покидать судно
05:32В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
Лента новостейМолния