В Москве могут создать карту заболеваемости дыхательных путей

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы поддержал идею заведующего лабораторией прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения ИНП РАН Бориса Ревича о создании карты пульмонологических заболеваний Москвы, сообщила замглавы столичного департамента Евгения Семутникова.
Карта заболеваний органов дыхания позволит выявить очаги и, как следствие, найти причину и далее вести работу с объектом загрязнения.
"Я поддерживаю предложение Бориса Александровича Ревича. Такая карта - это очень важная исходная фактура, чтобы понять места проявления проблем. Для этого нужна статистика по заболеваемости, причем весьма непростая, на уровне максимально детальном", - сообщила Семутникова журналистам.
Также она добавила, что при составлении карты стоит ориентироваться на детей, потому что они более привязаны к территории, чем взрослые, и с ними удобнее работать по выявленным очагам заболеваемости, если таковые обнаружатся.
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