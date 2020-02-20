Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-20T21:08+0300
https://ria.ru/20200220/1565031438.html
В Москве могут создать карту заболеваемости дыхательных путей
https://cdn25.img.ria.ru/images/155006/84/1550068416_0:404:2923:2048_1036x0_80_0_0_537a0a082a484cd14a31cb187da0162b.jpg
РИА Новости

В Москве могут создать карту заболеваемости дыхательных путей

21:05 20.02.2020 (обновлено: 21:08 20.02.2020)
481
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Пациенты записываются на прием к врачу через электронные терминалы в городской поликлинике № 68 в Москве
 Пациенты записываются на прием к врачу через электронные терминалы в городской поликлинике № 68 в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы поддержал идею заведующего лабораторией прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения ИНП РАН Бориса Ревича о создании карты пульмонологических заболеваний Москвы, сообщила замглавы столичного департамента Евгения Семутникова.
Карта заболеваний органов дыхания позволит выявить очаги и, как следствие, найти причину и далее вести работу с объектом загрязнения.
Снег в Москве
Вчера, 19:55
Воздух в Москве содержит около 30% вредных веществ из других регионов
"Я поддерживаю предложение Бориса Александровича Ревича. Такая карта - это очень важная исходная фактура, чтобы понять места проявления проблем. Для этого нужна статистика по заболеваемости, причем весьма непростая, на уровне максимально детальном", - сообщила Семутникова журналистам.
Также она добавила, что при составлении карты стоит ориентироваться на детей, потому что они более привязаны к территории, чем взрослые, и с ними удобнее работать по выявленным очагам заболеваемости, если таковые обнаружатся.
Вид Москва-Сити
11 февраля, 02:30РИА Наука
Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
221020
Обсудить 0
Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. МосквыРоссийская академия наукМоскваОбщество
Рекомендуем
Автомобиль Жигули
Федерация автовладельцев оценила идею повысить налог на старые машины
Охотник в зимнем лесу
Путин подписал закон об особенностях вольерной охоты
Автомобили скорой медицинской помощи
В Москве спасли провалившегося под лед рыбака
Здание Государственной Думы РФ в Москве
В Госдуме предложили ввести "экольготы" для компаний HoReCa
Рыбный рынок
Эксперт назвал опасные для здоровья виды рыб
Уборка трактором луж в Саранске
Власти Саранска объяснили видео с разгоняющим лужу трактористом
В зале заседаний парламента Ирана
Процедура выборов в парламент Ирана
Президент Франции Эмманюэль Макрон, президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель
Путин, Меркель и Макрон провели телефонный разговор
Затопленные жилые дома в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
Пострадавшим при наводнении в Приангарье выделят три миллиарда рублей
Предприятие Pemex в штате Нуэво-Леон (Мексика)
Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Санкт-Петербурга
Песков прокомментировал вопрос о зарплате Путина
Здание Министерства культуры в Москве
Сергей Обрывалин стал первым замминистра культуры
Борщевик
Совфед предложил штрафовать дачников за борщевик на участках
Фронтовой бомбардировщик Су-24
СМИ сообщили о попытках боевиков сбить российский Су-24 в Идлибе
Полк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму
Военный священник считает, что РПЦ должна освящать любое оружие
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18Посольство РФ ответило на заявление Канады о кибератаках против Грузии
06:12В Китае рассказали, когда начнутся испытания вакцины от коронавируса
06:09NYT: разведка в США считает, что РФ вновь помогает Трампу на выборах
05:48Эксперт оценил идею повысить налог на старые автомобили
05:45Американское издание назвало преимущества Су-35 перед F-15EX
05:44Третья группа пассажиров Diamond Princess начала покидать судно
05:32В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
Лента новостейМолния