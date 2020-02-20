В Москве могут создать карту заболеваемости дыхательных путей

"Я поддерживаю предложение Бориса Александровича Ревича. Такая карта - это очень важная исходная фактура, чтобы понять места проявления проблем. Для этого нужна статистика по заболеваемости, причем весьма непростая, на уровне максимально детальном", - сообщила Семутникова журналистам.

Также она добавила, что при составлении карты стоит ориентироваться на детей, потому что они более привязаны к территории, чем взрослые, и с ними удобнее работать по выявленным очагам заболеваемости, если таковые обнаружатся.