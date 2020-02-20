В "Партии Роста" прокомментировали вступление Шнурова в ее ряды

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который стал членом петербургского отделения "Партии Роста", выступает в роли представителя недоверчивого к политике поколения, считает лидер фракции партии в законодательном собрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева.
Шнуров стал членом петербургского отделения "Партии роста" и не исключил возможности своего участия в выборах в Госдуму в 2021 году. В четверг глава партии Борис Титов в Петербурге на встрече с председателями региональных отделений партии вручил музыканту партбилет.
"Есть поколение, которое, на мой взгляд, выброшено из политики, очень плохо социализировано, очень плохо объединяется и защищает свои интересы и вообще формирует социальный запас политиков, это люди от 35 до 50 лет. То есть те, кто вступали в жизнь, начинали свою трудовую биографию уже после перестройки. Это поколение как бы индивидуалистическое, прагматическое, не верящее в политиков, во власть, и вообще никому не верит и не знает, зачем нужно идти голосовать, зачем нужно идти разбираться в политике", - сказала РИА Новости Дмитриева.
"Вот в этом плане Шнуров и по годам представитель этого поколения, и, я думаю, он как раз из тех немногих, кто, сделав собственное дело, вместе сам со своей небольшой командой все-таки решил, что надо бы политикой заняться. И он на понятном этому поколению языке может им это объяснить", - сказала Дмитриева.
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Она добавила, что социальные запросы людей более старшего и младшего возраста понятнее, потому что они более активно участвуют в политике и формируют свои общественные потребности.
"Молодежь мы видим - она и в протестах участвует, и в выборах, и более старшее поколение тоже. У них разные судьбы, разные способы выражения своей позиции, но тем не менее", - пояснила политик.