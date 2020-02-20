В "Партии Роста" прокомментировали вступление Шнурова в ее ряды

"Есть поколение, которое, на мой взгляд, выброшено из политики, очень плохо социализировано, очень плохо объединяется и защищает свои интересы и вообще формирует социальный запас политиков, это люди от 35 до 50 лет. То есть те, кто вступали в жизнь, начинали свою трудовую биографию уже после перестройки. Это поколение как бы индивидуалистическое, прагматическое, не верящее в политиков, во власть, и вообще никому не верит и не знает, зачем нужно идти голосовать, зачем нужно идти разбираться в политике", - сказала РИА Новости Дмитриева.